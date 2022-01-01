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Лидия Доротенко
Лидия Доротенко
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Лидия Доротенко
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Дата рождения
18 августа 1931
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Лидия Доротенко
Родилась 18 августа 1931 года.
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Фильмография Лидия Доротенко
Петербург. Только по любви
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
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