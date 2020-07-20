Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Михаил Боярский
Михаил Боярский
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Связи
Вопросы и ответы
Михаил Боярский
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 декабря 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Личные связи
Елизавета Боярская
отец и дочь
Биография Михаила Боярского
Родился 26 декбаря 1949 года. Ленинград, СССР.
Развернуть
Фильмография Михаила Боярского
Гардемарины 1787. Мир
приключения, исторический
2021, Россия
0.0
Иван Царевич и Серый Волк 4
анимация, детский
2019, Россия
6.0
Петербург. Только по любви
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
Самый лучший день
комедия
2015, Россия
5.0
Иван Царевич и Серый Волк 3
анимация, детский, семейный
2015, Россия
7.0
Иван Царевич и Серый Волк 2
анимация
2013, Россия
6.0
Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка
2011, Россия
7.0
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка
2010, США
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Спустя 33 года: звезды «Гардемаринов, вперед!» вернутся в пятом фильме
Четвертый фильм почти закончен.
Написать
20 июля 2020 12:02
«Россия 1» устроил повторный показ криминального сериала «Черная кошка»
Шоу рассказывает о поисках и ликвидации одной из самых страшных банд в СССР.
Написать
26 мая 2020 09:13
«Эта эпоха уже романтизирована»: Михаил Боярский о 1950-х в сериале «Черная кошка»
Народный артист сравнил свой проект с «Крестным отцом».
Написать
22 мая 2020 09:41
Все новости
Статьи о персоне
Лишился шляпы и постарел: вот как сейчас выглядит 72-летний Михаил Боярский
Знаменитость наслаждается праздниками в кругу семьи.
Написать
11 января 2022 09:30
Забыли на полке: Боярский вспомнил о записи Градского для фильма «Мушкетеры. 20 лет спустя»
После смерти музыканта общественность все чаще узнает секреты его творчества.
Написать
6 января 2022 15:21
Ушла мать: постаревший Боярский едва сдержал слезы перед гробом Нины Ургант
Актер рассказал, кем для него была Нина Николаевна.
Написать
9 декабря 2021 12:34
Все статьи
Связи
Елизавета Боярская
отец и дочь
Все связи
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь