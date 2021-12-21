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Авдотья Смирнова – Фильмы

Авдотья Смирнова – Личная жизнь

- Авдотья Смирнова – Чубайс

Российский сценарист, кинорежиссер, телеведущая, публицист Авдотья Андреевна Смирнова родилась 29 июня 1969 года в Москве. Отец – Андрей Смирнов – кинорежиссер, мать – Наталья Рудная – актриса. У Авдотьи есть родная сестра Александра, а также единокровные сестра Аглая и брат Алексей. Авдотья (Дуня) поступила на филологический факультет МГУ, затем перевелась на отделение театроведения ГИТИСа. Высшее образование Дуня так и не получила. Работала редактором в творческом объединении Сергея Соловьева «Круг» на киностудии «Мосфильм». Выступала с андеграундной панк-группой «Тупые». Сотрудничала с самиздатовским журналом «Урлайт».

В 1989 году Смирнова переехала в Петербург. Работала арт-менеджером культурного общества «А-Я», организовывала художественные выставки. С 1995 года была директором петербургского отделения ИД «Коммерсант», затем стала выпускающим редактором. В 2007 году выпустила сборник статей и книжных рецензий «С мороза», вышедших с 1997 по 2003 годы.



Авдотья Смирнова – Фильмы

Переехав в Петербург, Смирнова познакомилась с режиссером Алексеем Учителем. В паре с ним она написала сценарий к фильму «Последний герой», посвященный памяти Виктора Цоя. В 1993 году по сценарию Смирновой Учитель снял фильм «Баттерфляй» о Романе Виктюке.

Режиссерский дебют Смирновой состоялся в 2006 году. Сценарий «Времена года» изначально предназначался для Алексея Учителя, но тот был занят в другом проекте и предложил Смирновой самой поставить картину. Картина рассказывает об отношениях двух семейных людей, чья интрижка переросла в нечто более глубокое. В главных ролях снялись Анна Михалкова и Михаил Пореченков. Авдотья Смирнова получила премию «Кинотавр» в номинации «лучший дебют», Анна Михалкова победила в номинации «лучшая актриса». Критики приняли картину неоднозначно.

В 2008 году вышла четырехсерийная экранизация романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». В 2011 году Смирнова выпустила комедийную драму «Два дня» с Ксенией Раппопорт и Федором Бондарчуком в главных ролях. Чиновник из Москвы приезжает в провинциальный музей, чтобы отнять земли для строительства новой резиденции губернатора области. Но на месте он знакомится с литературоведом Машей и меняет свои взгляды на проблему.

«Кококо» – трагикомедия с Анной Михалковой и Яной Трояновой в главных ролях (2012). Картина рассказывает о дружбе двух абсолютно разных женщин: работнице Кунсткамеры Лизе Воронцовой и хостес из Екатеринбурга Вике Никоновой. Отношения женщин в итоге заканчиваются конфликтом. Картина была тепло принята критиками, а исполнительницы главных ролей получили призы «Кинотавра».

В 2016 году Смирнова приняла участие в работе над киноальманахом «Петербург. Только по любви». Она сняла новеллу «Выгул собак».



Авдотья Смирнова – Личная жизнь

В 1989 году Авдотья Смирнова вышла замуж за петербургского искусствоведа Аркадия Ипполитова. В 1996 году супруги развелись. В браке родился сын Данила (1990). Данила окончил Государственный университет кино и телевидения, выступал в качестве продюсера (снял один из клипов группы «Ленинград»).



Авдотья Смирнова – Чубайс

В 2012 году Авдотья Смирнова вышла замуж за Анатолия Чубайса. До этого Авдотья и Анатолий были знакомы больше 10 лет и общались как друзья.