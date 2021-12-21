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Авдотья Смирнова

Авдотья Смирнова
Авдотья Смирнова
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Дата рождения
29 июня 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
182 см
Личные связи
Наталья Рудная
Мать и дочь Анна Пармас
Анна Пармас
близкие подруги и постоянные коллеги
Биография Авдотьи Смирновой

Содержание: 
Авдотья Смирнова – Фильмы
Авдотья Смирнова – Личная жизнь
  - Авдотья Смирнова – Чубайс

Российский сценарист, кинорежиссер, телеведущая, публицист Авдотья Андреевна Смирнова родилась 29 июня 1969 года в Москве. Отец – Андрей Смирнов – кинорежиссер, мать  – Наталья Рудная  – актриса. У Авдотьи есть родная сестра Александра, а также единокровные сестра Аглая и брат Алексей. Авдотья (Дуня) поступила на филологический факультет МГУ, затем перевелась на отделение театроведения ГИТИСа. Высшее образование Дуня так и не получила. Работала редактором в творческом объединении Сергея Соловьева «Круг» на киностудии «Мосфильм». Выступала с андеграундной панк-группой «Тупые». Сотрудничала с самиздатовским журналом «Урлайт».

В 1989 году Смирнова переехала в Петербург. Работала арт-менеджером культурного общества «А-Я», организовывала художественные выставки. С 1995 года была директором петербургского отделения ИД «Коммерсант», затем стала выпускающим редактором. В 2007 году выпустила сборник статей и книжных рецензий «С мороза», вышедших с 1997 по 2003 годы.


Авдотья Смирнова – Фильмы

Переехав в Петербург, Смирнова познакомилась с режиссером Алексеем Учителем. В паре с ним она написала сценарий к фильму «Последний герой», посвященный памяти Виктора Цоя.  В 1993 году по сценарию Смирновой Учитель снял фильм «Баттерфляй» о Романе Виктюке.

Режиссерский дебют Смирновой состоялся  в 2006 году. Сценарий «Времена года» изначально предназначался для Алексея Учителя, но тот был занят в другом проекте и предложил Смирновой самой поставить картину. Картина рассказывает об отношениях двух семейных людей, чья интрижка переросла в нечто более глубокое. В главных ролях снялись Анна Михалкова и Михаил Пореченков. Авдотья Смирнова получила премию «Кинотавр» в номинации «лучший дебют», Анна Михалкова победила в номинации «лучшая актриса». Критики приняли картину неоднозначно.

В 2008 году вышла четырехсерийная экранизация романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». В 2011 году Смирнова выпустила комедийную драму «Два дня» с Ксенией Раппопорт и Федором Бондарчуком в главных ролях. Чиновник из Москвы приезжает в провинциальный музей, чтобы отнять земли для строительства новой резиденции губернатора области. Но на месте он знакомится с литературоведом Машей и меняет свои взгляды на проблему. 

«Кококо» – трагикомедия с Анной Михалковой и Яной Трояновой в главных ролях (2012). Картина рассказывает о дружбе двух абсолютно разных женщин: работнице Кунсткамеры Лизе Воронцовой и хостес из Екатеринбурга Вике Никоновой. Отношения женщин в итоге заканчиваются конфликтом. Картина была тепло принята критиками, а исполнительницы главных ролей получили призы «Кинотавра».

В 2016 году Смирнова приняла участие в работе над киноальманахом «Петербург. Только по любви». Она сняла новеллу «Выгул собак».


Авдотья Смирнова – Личная жизнь

В 1989 году Авдотья Смирнова вышла замуж за петербургского искусствоведа Аркадия Ипполитова. В 1996 году супруги развелись. В браке родился сын Данила (1990). Данила окончил Государственный университет кино и телевидения, выступал в качестве продюсера (снял один из клипов группы «Ленинград»).


Авдотья Смирнова – Чубайс

В 2012 году Авдотья Смирнова вышла замуж за Анатолия Чубайса. До этого Авдотья и Анатолий были знакомы больше 10 лет и общались как друзья.

Интересные факты о Авдотье Смирновой
  • Будучи участницей панк-группы «Тупые» Авдотья Смирнова подражала немецкой панк-диве Нине Хаген.
  • В 2002 году Смирнова стала соведущей Татьяны Толстой в программе «Школа злословия».
  • В 2012 году Авдотья Смирнова стала учредителем Фонда «Выход», занимающегося решением проблемы аутизма в России.
Фильмография Авдотьи Смирновой
История одного назначения
История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.0
Петербург. Только по любви
Петербург. Только по любви
комедия, мелодрама 2016, Россия
7.0
Пока ночь не разлучит
Пока ночь не разлучит
комедия 2012, Россия
6.0
Кококо
Кококо
драма 2012, Россия
6.0
Два дня
Два дня
мелодрама 2011, Россия
7.0
Отцы и дети
Отцы и дети
драма 2008, Россия
7.0
Связь
Связь
мелодрама 2006, Россия
5.0
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Фотографии Авдотьи Смирновой Все фотографии
Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс Авдотья Смирнова Авдотья Смирнова в молодости Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс
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Анна Пармас
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