Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Никита Смольянинов
Никита Смольянинов
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Никита Смольянинов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 июля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Никиты Смольянинова
Родился 21 июля 1992 года. Правдинск, Калининградская область, Россия.
Развернуть
Фильмография Никиты Смольянинова
Петербург. Только по любви
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Эксклюзивное интервью с режиссёром и сценаристом Аксиньей Гог
В кинотеатре «Великан Парк» прошёл предпремьерный показ киноальманаха «Петербург. Только по любви». Фильм был представлен съёмочной группой, в том числе и авторомодной из
Написать
11 сентября 2016 14:46
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза