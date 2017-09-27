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Аксинья Гог
Аксинья Гог
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Биография Аксиньи Гог
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Фильмография Аксиньи Гог
Петербург. Только по любви
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
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В «Ленфильм-клубе» обсудят фильм «Петербург. Только по любви»
27 сентября в «Ленфильме» состоится обсуждение киноальманаха, снятого женщинами-режиссерами – «Петербург. Только по любви». Аксинья Гог, Авдотья Смирнова, Анна
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27 сентября 2017 02:34
В Санкт-Петербурге пройдёт кинофестиваль «Russian Elementary Cinema»
22 и 23 октября в Петербурге состоится ежегодный международный кинофестиваль «Russian Elementary Cinema». В 2016 году в оргкомитет поступило более 1000 заявок из всех уголков России.
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21 октября 2016 16:42
Эксклюзивное интервью с режиссёром и сценаристом Аксиньей Гог
В кинотеатре «Великан Парк» прошёл предпремьерный показ киноальманаха «Петербург. Только по любви». Фильм был представлен съёмочной группой, в том числе и авторомодной из
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11 сентября 2016 14:46
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