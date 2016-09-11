Эксклюзивное интервью с режиссёром и сценаристом Аксиньей Гог

В кинотеатре «Великан Парк» прошёл предпремьерный показ киноальманаха «Петербург. Только по любви». Фильм был представлен съёмочной группой, в том числе и авторомодной из