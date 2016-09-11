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Анастасия Пронина
Анастасия Пронина
Anastasiya Pronina
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Анастасия Пронина
Anastasiya Pronina
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Дата рождения
27 января 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Анастасия Пронина
Родилась 27 января 1991 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Анастасия Пронина
Фагот
драма
2018, Россия
5.0
Мой лучший друг
драма, исторический
2017, Россия
7.0
Арбузные корки
драма
2016, Россия
4.0
Петербург. Только по любви
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
Тряпичный союз
драма, комедия
2015, Россия
7.0
Повелители снов
фэнтези, комедия
2015, Россия
2.0
Ночь бойца
триллер
2009, Россия
5.0
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11 сентября 2016 14:46
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