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Августин Фриззелл
Августин Фриззелл
Augustine Frizzell
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Августин Фриззелл
Augustine Frizzell
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Дата рождения
27 июля 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Биография Августин Фриззелл
Родилась 27 июля 1979 года. Техас, США.
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Фильмография Августин Фриззелл
Последнее письмо от твоего любимого
драма, мелодрама
2021, Канада
6.0
Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези
2016, США
7.0
Хулиган
драма, триллер
2014, США
5.0
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Вышел трейлер мелодрамы «Последнее письмо от твоего любимого» по одноименному роману Джоджо Мойес
Фильм расскажет о двух парах влюбленных, истории которых тесно переплетены и развиваются с разрывом в 50 лет.
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5 мая 2021 14:10
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