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Оакс Фигли
Oakes Fegley
Киноафиша
Персоны
Оакс Фигли
Оакс Фигли
Oakes Fegley
Дата рождения
11 ноября 2004
Возраст
21 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Биография Оакс Фигли
Родился 11 ноября 2004 года. Аллентаун, Пенсильвания, США.
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8.2
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2016, США
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Рецензия
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