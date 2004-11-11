Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оакс Фигли
Оакс Фигли Oakes Fegley
Киноафиша Персоны Оакс Фигли

Оакс Фигли

Oakes Fegley

Дата рождения
11 ноября 2004
Возраст
21 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Комедийный актёр

Биография Оакс Фигли

Родился 11 ноября 2004 года. Аллентаун, Пенсильвания, США.

Популярные фильмы

В поле зрения 8.2
В поле зрения (2011)
Фабельманы 8.2
Фабельманы (2022)
Темная материя 8.1
Темная материя (2024)

Фильмография Оакс Фигли

Темная материя 8.1
Темная материя
фантастика, триллер, драма 2024, США
В поисках Адама 7.4
В поисках Адама Adam the First
драма 2024, США
Смотреть трейлер
Обвиняемые 7
Обвиняемые
драма, криминал 2022, США
Фабельманы 8.2
Фабельманы The Fabelmans
драма 2022, США
Смотреть трейлер
Дедушка НЕлегкого поведения 6.3
Дедушка НЕлегкого поведения War with Grandpa
комедия, семейный 2020, США
Смотреть трейлер Рецензия
Щегол 6.9
Щегол The Goldfinch
драма 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Мир, полный чудес 6.2
Мир, полный чудес Wonderstruck
драма 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Пит и его дракон 7.1
Пит и его дракон Pete's Dragon
приключения, семейный, фэнтези 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Новости о Оакс Фигли
Роберт Де Ниро против внука в первом трейлере комедии «Где моя челюсть, чувак»
Роберт Де Ниро против внука в первом трейлере комедии «Где моя челюсть, чувак»
Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад
В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
«Под хрустящей корочкой сочная грудка»: курицу целиком кидаю в рассол — 4 часа и эффект круче, чем от маринада
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
НТВ переснял главный скандинавский хит — и Пореченков вытянул его до 7,6 баллов на «Кинопоиске»: моментами круче оригинала
Негритят десять, а лучшая экранизация Кристи всего одна: у нее 8,4 на IMDb и редкие 100%
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих 
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
«Пересматривал раз 10»: режиссёр «Отпечатков» и «Бара "Один звонок"» назвал 2 российских сериала, которые считает культовыми
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
«Изумительный, с тончайшими поворотами»: этот мульт Pixar даже автор «Ёжика в тумане» считает шедевром — речь не про «Головоломку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше