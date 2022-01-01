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Пит и его дракон
Пит и его дракон, 2016: актеры и роли
Pete's Dragon
Пит и его дракон
2016 / США
Трейлер
7.4
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Пит и его дракон, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Лоури
David Lowery
В ролях
Брайс Даллас Ховард
Bryce Dallas Howard
Роберт Редфорд
Robert Redford
Карл Урбан
Karl Urban
Уэс Бентли
Wes Bentley
Уна Лоуренс
Oona Laurence
Исайя Уитлок мл.
Isiah Whitlock Jr.
Крэйг Холл
Craig Hall
Оакс Фигли
Oakes Fegley
Филип Грив
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