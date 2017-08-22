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История разворачивается в Амстердаме 17-го века на фоне всеобщей тюльпанной лихорадки (или «тюльпаномании», как её часто называют историки) — всеобщего увлечения торговлей тюльпанными луковицами, поднявшего их цену до заоблачных высот. Пожилой купец Корнелис (Кристоф Вальц) берёт в жены юную послушницу монастыря Софию (Алисия Викандер), мечтая, что она родит ему наследника. Но с зачатием ребёнка долгое время не складывается. Корнелиус решает заказать совместный портрет и…