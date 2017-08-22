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Тюльпанная лихорадка Тюльпанная лихорадка
Киноафиша Фильмы Тюльпанная лихорадка Отзывы о фильме «Тюльпанная лихорадка»
Tulip Fever Тюльпанная лихорадка 2016 / Великобритания / США
7.3 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Тюльпанная лихорадка»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

История разворачивается в Амстердаме 17-го века на фоне всеобщей тюльпанной лихорадки (или «тюльпаномании», как её часто называют историки) — всеобщего увлечения торговлей тюльпанными луковицами, поднявшего их цену до заоблачных высот. Пожилой купец Корнелис (Кристоф Вальц) берёт в жены юную послушницу монастыря Софию (Алисия Викандер), мечтая, что она родит ему наследника. Но с зачатием ребёнка долгое время не складывается. Корнелиус решает заказать совместный портрет и…

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Егор Соболев 22 августа 2017, 20:17
Оценка
Согласитесь, описание фильма пробудило в вас любопытство. Честно говоря, я смотрю мелодрамы от случая к случаю, и как в большинстве фильмов - "Тюльпанная лихорадка" не обошлась без кучи надоедливых клише, но, это тот самый фильм на который можно сходить с парой, если конечно вас не смущают многочисленные откровенные сцены. Фильм о безумной любви и страсти, среднее начало, интригующая середина, и... слабая концовка (или же не совсем понятная). : Алисия Викандер и Кристоф Вальц завораживающе отыгрывают свои роли, Дэйн ДеХаан - актёр не для моего вкуса, но не пожалел потраченого времени, спасибо Киноафише.
22 августа 2017, 20:17 Ответить
Светлана Кораблева-Орлова 22 августа 2017, 22:41
Оценка
Побывали сегодня на предпоказе. Спасибо Киноафише! Фильм отличный. И сюжет. И исполнители. И в то же время дает пищу для размышлений.👍😊
22 августа 2017, 22:41 Ответить
Екатерина Желнова 22 августа 2017, 23:15
Оценка
Отличный фильм. Спасибо Киноафише за предоставленную возможность посмотреть фильм в закрытом показе, и всем рекомендую. Достойный сюжет, красивая картина, романтический склад, время даром не потеряете. Содержит интимные моменты, детям на сеансе делать нечего.
22 августа 2017, 23:15 Ответить
Dina 23 августа 2017, 08:40
Оценка
Основная история не очень внятная, со странной концовкой, а вот второстепенная очень даже хороша! и актеры более живые. Вообще, если не обращать внимание на главную героиню, то фильм смотреть можно)
23 августа 2017, 08:40 Ответить
Татьяна Задорина 23 августа 2017, 10:46
Оценка
Один из самых интересных моментов в истории Голландии - когда тюльпаны захватили все мысли амстердамцев, и началась настоящая тюльпанная лихорадка - люди покупали, продавали, надеясь разбогатеть.
Я не задумывалась кстати, как это было организовано на самом деле, - оказалось, что продавали не сами луковицы, а бумаги, подтверждающие владение ими, а цветы хранились и выращивались отдельно, - в фильме это происходит в моснастыре.
Но при всем при этом, самих тюльпанов мне в фильме не хватило, - почему-то я ожидала прямо современных тюльпанных полей. :) Но зря - ну не было в то время такого их количества. :)

А фильм на самом деле больше про любовь, страсть, обман, и разрушенные надежды. В нем нет отжидаемого хеппи-энда, но есть неожиданный, не произошло ничего фатального с главными героями, и за некоторых даже можно порадоваться, но как-то так, без особого всплеска эмоций.

Очень интересно было посмотреть на средневековый Амтердам, каналы, узкие улочки, дома с внутренними двориками, - создалось впечатление города, где нужно всегда быть начеку.

И костюмы - те самые большие круглые воротники в складочку - на портретах их рисовали - это мода именно того периода.

В целом фильм неплохой и может понравиться любителям костюмных исторических мелодрам.
23 августа 2017, 10:46 Ответить
Анна Тигулёва 23 августа 2017, 11:59
Оценка
Спасибо Киноафише за возможность побывать на пресс-показе "Тюльпанной лихорадки". Фильм интересный, в некоторых местах заставлял понервничать за героев, но всякий раз когда им грозила опасность или должны были настать негативные последствия - все заканчивалось благополучно, этакая сказка со счастливым концом и множеством интимных сцен. Историческая часть достаточно привлекательна, в частности костюмы и период времени неистовой торговли тюльпанами. Советую сходить любителям средневековья.
23 августа 2017, 11:59 Ответить
Анна Пермякова 23 августа 2017, 13:57
Оценка
Довольно странный фильм. Разрывает между красивостью картинки и тупостью сюжета. К визуальной составляющей вопросов вообще нет - все очень красиво, атмфосферно, актеры хорошие. Но вот сценарий, мама дорогая! Его там на коленке переписывали? ни одного логичного объяснения поступков героев. И каждый раз хочется спросить "Почему?" Этот вопрос у меня к абсолютно каждому сюжетному повороту. При этом, они все до ужаса предсказуемые, вот в самом начале ты уже понимаешь, что будет дальше. И интересно то, что везде на главную роль выходит Викандер, а фильм-то вроде и совсем не о ней. В общем, очень странное впечатление осталось. Можно смотреть как на красивую картину, вообще не вдаваясь в подробности сюжета.
23 августа 2017, 13:57 Ответить
Юлия Архипова 23 августа 2017, 15:16
Оценка
Прочитав описание, я была заинтригована...фильм понравился! интересные повороты сюжета,красивая картинка,потрясающие актеры. Во время фильм я переживала вместе с героями,а после фильма было надо чем поразмышлять. Качественная работа!
Хочется сказать спасибо "Киноафише" за возможность побывать на пресс-показе. Чудесная атмосфера. СПАСИБО!
23 августа 2017, 15:16 Ответить
Полина Князева 24 августа 2017, 13:00
Красота погубит мир
Торговый Амстердам, пышные платья, вода, богатый делец, буквально покупающий себе жену из монастыря, блюда, картины, драгоценности, пряности, переезд в Америку, попойки, цитаты из Библии, роман служанки, кружевные воротники, моряки, узкие улицы, широкополые шляпы, торги на "бирже" тюльпанов, наконец, сам мотив: художнику заказан портрет супругов - богатого торговца и его несчастной жены, которая, конечно, влюбляется в художника. Да, и приходить на этот праздник жизни лучше без детей - фильм абсолютно точно 18+.
Всю эту суету очень удачно "тормозят" сцены у моря. Люди и море. Это было незамысловато и это было красиво, особенно на контрасте с полными характерными деталями сценами монастыря, города и дома главных героев - в этот момент принято хвалить операторскую работу, но я не могу сказать, что она была чем-то выдающимся - да и разве должна операторская работа быть так видна, перетягивать на себя внимание? Все сделано красиво и гладко - и хорошо.
​​​​​​​Тематика фильма подобна его атмосфере - шум с умной и интересной идеей рассказа (впрочем, не буду о ней рассказывать, увидите сами). Режиссеру как будто хотелось задеть и кольнуть все - от вышеупомянутого тщеславия до проблем творчества, вдохновения и отношения к женщине. На мой взгляд, стройной картины из этого всего набора вопросов и сюжетных ходов, к сожалению, почему-то не получилось. Увы - такое обилие идей и волнующих тем требует тщательной работы над сценарием, но зачем вкладываться, если есть прекрасная выгодная визуальная составляющая, не так ли? А жаль. Скорее всего, у кого-то из зрителей возникнет желание сравнить картину с известным и любимым многими фильмом "Девушка с жемчужной сережкой", но этот порыв стоит остановить - если фильм о работе Вермеера неторопливый и задумчивый, то "Тюльпанная лихорадка" бодрая и сделаная абсолютно по-голливудски, пусть и без погонь и перестрелок. Создатели расщедрились на накал страстей, не забыли и ввести персонажа-шута (не буквально - по профессии он доктор, помогающий в наглом, несколько комедийном подлоге, который проворачивают героини), суровую абатессу с трубкой, и в целом, кажется, не слишком сильно чувствовали себя скованными рамками времени и места действия. Любителям безукоризненной точности не по вкусу придется, например, выбор актеров на некоторые роли, и, между прочим, почитав материалы о фильме, мы узнаем следующий интересный факт: действие фильма разворачивается в Нидерландах, все персонажи в нём голландцы, а съёмки проходили в Великобритании, и ни один из актёров не голландец (но это, конечно, не помешало им заставить зрителей поверить во все происходящее).Кстати об актерах: в фильме играют уже очень хорошо знакомые нам по "Валериану и городу тысячи планет" Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, однако настоящей звездой фильма хочется назвать не их, не замечательного Кристофа Вальц в роли обманутого мужа, и даже не исполнительницу главной роли, сироты Софии, Алисию Викандер, а Холлидей Грейнджер, которая оказывается рассказчиком этой удивительной истории. Удивительно приятная и органичная в своем образе, она заставила зал действительно симпатизировать служанке Марии, к которой удача пришла из-за большого личного несчастья других людей. Да, она определенно настоящая главная героиня.
И канонический "хеппи-энд" наступит (спойлер!) именно для нее. Картина, повторюсь, совсем не про тюльпаны.
Как любая хорошая история, она про людей, и как любая история о любви и наживе, она могла прозойти где и когда угодно - но именно время и место делают ее такой особенной. Точка во времени, когда тяжесть земной жизни, ее подчинение всему божественному уже уступили духу перемен и силе личности, личности, которая, как известно, должна отвечать за свои поступки и их последствия. Жажда денег может легко завести в беду, тщеславие и высокомерие обернуться слепотой, а всякая лихорадка обязательно проходит. В целом, фильм достоин 1 часа 47 минут, которые вы на него потратите, особенно если держать в голове, что это все же не историческая реконструкция, а больше "фантазия на тему", и тему интересную. Путано - и что ж с того?
​​​​​​​Зато красиво. 6,5 из 10. Сердечно благодарим портал "Киноафиша" за приглашение на пресс-показ и предоставленную возможность публикации пользовательских рецензий.
24 августа 2017, 13:00 Ответить
Anastasia Ganina 27 августа 2017, 12:21
First to flower, first to fall
Тюльпанная лихорадка (Tulip fever, 2017, Джастин Чадвик). Несмотря на то, что об этом фильме вообще не говорят в масс-медиа, я очень ждала его выхода на экраны. Когда я прочитала книгу Деборы Моггак, первая мысль была как о том, что это отличный материал для экранизации. Амстердам XVII века с его неповторимым колоритом, красивая история любви, а главное стиль самого повествования больше похожий на сценарий, чем на художественную литературу.
​​​​​​​Повествование в фильме ведется от лица служанки по имени Мария, ее госпожа София - молодая девушка, которая выросла в сиротском приюте. Богатый предприниматель потерял первую жену и двоих сыновей, в его почтенном возрасте молодая красивая жена стала главной радостью в жизни. Единственное, чего ему действительно не хватало, - это иметь наследника своего состояния. Корнелиус восхищался красотой своей жены и решил пригласить художника, чтобы запечатлеть её. Молодой Ян Ван Лоо был беден, но подавал большие надежды. Несмотря на то, что София была предана своему мужу, у нее не получилось устоять перед художником. Теперь им нужен такой план побега, но такой, чтобы влиятельный муж не смог их найти. Самое главное впечатление, которое складывается при просмотре этого фильма, это сказочность декораций. Великолепие костюмов, текстура тканей и интерьеров и общая цветовая гамма фильма абсолютно спокойно подошла бы для фильма про Золушку или Спящую красавицу. Костюмеры очень хорошо постарались, и начиная с белых накрахмаленных воротничков и заканчивая великолепным синим платьем Софии, все говорит о том, как много сил и вдохновения было вложено в их работу, здесь очень много деталей и продуманных элементов даже в костюмах второстепенных персонажей. Также и в интерьерах: холодный дом Сандервудов наполнен красивыми картинами, но кажется лишенным домашнего уюта. И наоборот - коморка художника, где практически нет никакой мебели, выполнена в теплых тонах и полна света, несмотря на пасмурную погоду Амстердама. Изначально фильм заинтересовал меня потому, что главные роли в нем исполняют Алисия Викандер и Кристоф Вальц - и они меня не подвели. Корнелиус получился вот именно таким, каким я его себе представляла: он многое пережил в жизни, разочаровался в Боге, но благодарит его за прекрасную жену. А Алисия Викандер просто прекрасна, её красоте уделяется очень много внимания в этом фильме. Персонаж Софии, как мне показалось, в этом фильме немного более легкомысленный, чем в книге. Создатели фильма привнесли немного юмора вместе с Заком Галифианакисом и Томом Холландером, что именно поменяло общее настроение всей истории. В то время как главные герои были заняты важными вопросами своей жизни, эти персонажи сделали фильм еще больше прохожим на сказочную историю. Ну, только эта сказка для детей, которым уже можно смотреть на экране откровенные постельные сцены.
27 августа 2017, 12:21 Ответить
Дарья Жуковская 28 августа 2017, 15:50
Оценка
Все начинается с ощущения затертого до дыр сюжета - старый вдвовец, новая молодая жена из бедных слоёв, её Любовь с молодым человеком обязательно из творческих профессий. Все привычно и знакомо, но к концу фильма приходит осознание, что все это не так и не то, незнакомо, ново и даже немного не верится. Так что всем кто ищет чего-то нового - обязательно к просмотру!
28 августа 2017, 15:50 Ответить
Kristina S 31 августа 2017, 02:32
Оценка
XVII век. Голландия. Амстердам "болеет" тюльпанной лихорадкой. В полуподвальных кабаках люди всех сословий ведут торги тюльпановыми луковицами с уоллстритовским остервенением. Молодая София (Алисия Викандер), выкупленная из приюта богатым торговцев специй Корнелием (Кристоф Вальц), живут в просторном доме, где почему-то лишь одна служанка, Мария (Холлидей Грейнджер), от лица которой, конечно, неслучайно и ведется всё повествование. В один из дней, после очередной ночи безуспешных попыток зачать дитя, глава дома изъявляет желание: иметь на стене семейный портрет. По такому случаю в дом приглашается молодой художник Яна Ван Лоса (Дейн ДеХаан). И вот София томно спускается по лестнице, их взгляды встречаются, а дальше искрабурябезумие и вот это всё. Но денег у художников, понятное дело, не водится (ни сейчас, ни, тем более, тогда), а чтобы быть счастливыми, нужно сбежать на корабле. Для быстрого заработка на помощь приходят, как бы странно это ни звучало, тюльпановые луковицы и умение их продавать. А дальше будет обман, рок судьбы, ложь во спасение и много голой Викандер.

После безупречного попадания в исторический образ 20 века в фильме «Девушка из Дании», принесший Алисии Викандер «Оскар», актрису решили наглым образом эксплуатировать в костюмных драмах. Вот только этого оказывается недостаточно для того, чтобы вытянуть довольно тривиальный сюжет.
Дейн ДеХаан обаятелен, мил, а порой и вовсе напоминает юного ДиКаприо.
Кристоф Вальц, умеющий одинаково блистательно играть и злобных нацистов и отважных освободителей "ниггеров", кажется, попросту растрачивает талант для роли, которую мог бы сыграть любой актер слегка за 50.
В фильме также присутствуют Джуди-унижу-одним-взглядом-Денч, Кара-до-сих-пор-сомнительная-актриса-Делевинь, Зак-берите-меня-почаще-на-серьезные-роли-Галифианакис.

«Тюльпанная лихорадка» не та история любви, которой хочется сопереживать. Вся драма строится на связи молодых любовников, вынужденных скрываться, потому что изменять нехорошо и муж может разгневаться. Вот только герой Кристофа Вальца на протяжении всего фильма кажется довольно забавным, пусть и туповатым, а ближе к концу и вовсе трогательным стариканом. Оттого совершенно надуманным и как бы притянутым за уши выглядит леденящий страх разоблачения измены.

Но фильм стоит просмотра хотя бы по одной (не единственной) причине: где ещё вы увидите, как на совершенно серьезных щщах ведутся торги цветочными луковицами, а зрелище по накалу страстей и соперничества напоминает одновременно биржу дорогих бумаг и какой-нибудь маргинальный аукцион?
31 августа 2017, 02:32 Ответить
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