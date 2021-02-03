10 исторических проектов Netflix для тех, кому понравились «Бриджертоны»

В ожидании второго сезона популярного шоу Киноафиша подготовила подборку из 5 фильмов и 5 сериалов, которые погрузят вас в далёкое и не очень прошлое, познакомят с эпохой балов и светских интриг, а также заставят сопереживать взрослеющим героиням.