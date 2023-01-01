Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ведьма: Реинкарнация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гадкий я 3 Гадкий я 3
Киноафиша Фильмы Гадкий я 3 Гадкий я 3, 2017: актеры и роли
Despicable Me 3 Гадкий я 3 2017 / США
8.1 Оцените
154 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Гадкий я 3, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Пьер Коффин Пьер Коффин Pierre Coffin Крис Рено Крис Рено Chris Renaud
В ролях
Пьер Коффин Пьер Коффин Pierre Coffin Стив Карелл Стив Карелл Steve Carell Кристен Уиг Кристен Уиг Kristen Wiig Стив Куган Стив Куган Steve Coogan Дженни Слейт Дженни Слейт Jenny Slate Расселл Брэнд Расселл Брэнд Russell Brand
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
На краю
На краю
2022, США, триллер
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши