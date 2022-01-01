|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Yellow Light (Despicable Me 3 Original Motion Picture Soundtrack)
|Pharrell Williams
|3:37
|2
|Hug Me
|Pharrell Williams, Трей Паркер / Трей Паркер
|2:21
|3
|Papa Mama Loca Pipa
|The Minions / Sir Arthur Sullivan
|1:29
|4
|There's Something Special (Despicable Me 3 Original Motion Picture Soundtrack)
|Pharrell Williams
|3:45
|5
|Tiki Tiki Babeloo
|The Minions / Pierre Coffin
|1:14
|6
|Freedom
|Pharrell Williams
|2:43
|7
|Doowit
|Pharrell Williams
|4:02
|8
|Chuck Berry
|Pharrell Williams
|3:16
|9
|Fun, Fun, Fun
|Pharrell Williams
|3:26
|10
|Despicable Me
|Pharrell Williams
|4:15
|11
|Despicable Me 3 Score Suite
|Heitor Pereira
|4:05
|12
|Malatikalano Polatina
|The Minions / Народные
|0:38