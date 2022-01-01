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Гадкий я 3 Гадкий я 3
Киноафиша Фильмы Гадкий я 3 Музыка из мультфильма «Гадкий я 3» (2017)
Despicable Me 3 Гадкий я 3 2017 / США
8.1 Оцените
150 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Музыка из мультфильма «Гадкий я 3» (2017)

Вся информация о мультфильме
Despicable Me 3 (Original Motion Picture Soundtrack)
Despicable Me 3 (Original Motion Picture Soundtrack) 16 композиций. Pharrell Williams, Pharrell Williams, Трей Паркер, The Minions, Heitor Pereira
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Yellow Light (Despicable Me 3 Original Motion Picture Soundtrack) Pharrell Williams 3:37
2 Hug Me Pharrell Williams, Трей Паркер / Трей Паркер 2:21
3 Papa Mama Loca Pipa The Minions / Sir Arthur Sullivan 1:29
4 There's Something Special (Despicable Me 3 Original Motion Picture Soundtrack) Pharrell Williams 3:45
5 Tiki Tiki Babeloo The Minions / Pierre Coffin 1:14
6 Freedom Pharrell Williams 2:43
7 Doowit Pharrell Williams 4:02
8 Chuck Berry Pharrell Williams 3:16
9 Fun, Fun, Fun Pharrell Williams 3:26
10 Despicable Me Pharrell Williams 4:15
11 Despicable Me 3 Score Suite Heitor Pereira 4:05
12 Malatikalano Polatina The Minions / Народные 0:38
Доступен список песен из мультфильма «Гадкий я 3» (2017) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из мультфильма «Гадкий я 3» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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