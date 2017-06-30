Наша рецензия

Живая классика Illumination Entertainment в третьем издании отчаянно отстаивает свою кассовую состоятельность. На этот раз семейству «Грюси» предстоит разруливать сразу несколько проблем одновременно. Героев с позором увольняют с суперагентской работы, дав бодрый пинок в безденежье из-за провала задания по поимке Бальтазара – злодея, помешанного на 80-х, «супероружие» которого па-де-буре и хиты Джексона. При этом Грю узнает, что у него есть брат-близнец –…