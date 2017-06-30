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Гадкий я 3 Гадкий я 3
Киноафиша Фильмы Гадкий я 3 Отзывы о мультфильме «Гадкий я 3»
Despicable Me 3 Гадкий я 3 2017 / США
8.1 Оцените
154 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о мультфильме «Гадкий я 3»

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Живая классика Illumination Entertainment в третьем издании отчаянно отстаивает свою кассовую состоятельность. На этот раз семейству «Грюси» предстоит разруливать сразу несколько проблем одновременно. Героев с позором увольняют с суперагентской работы, дав бодрый пинок в безденежье из-за провала задания по поимке Бальтазара – злодея, помешанного на 80-х, «супероружие» которого па-де-буре и хиты Джексона. При этом Грю узнает, что у него есть брат-близнец –…

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КиноМюсли 30 июня 2017, 11:38
МИНЬОНЫ В ЗАКОНЕ
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «ГАДКИЙ Я 3» (Наше мнение может отличаться от вашего и это НОРМА)

Побывав на предпоказе "Гадкого я 3" в Киномаксе (отдельная благодарность им) мы решили пройтись по всем частям франшизы и сравнить их и вот, что у нас получилось:

1-я часть была фееричная
2-я - немного подпортила впечатление о франшизе
В 3 же части создатели решили совсем ничего нового не придумывать и просто "положиться" на графику и на остатки былого юмора.
Но обо всём по порядку...

Что мы ценим в мультфильмах?
В-первую очередь тот смысл, который они несут для нашего младшего поколения. Ведь умней и добрей просто красивая картинка на экране никого не сделает. И как раз-таки с "просто красивой анимацией" мы встречаемся в "Гадком я 3". Да, графика хорошая, всё отлично прорисовано, но смысла в мультфильме - нельзя сказать, что много.

Что касаемо юмора, то и тут видны явные ухудшения. Если раньше над мультфильмом смеялись как взрослые, так и дети, то сейчас в основном дети.

На удивление, миньоны, которые начали подбешивать после своего полнометражного фильма, заняли вполне достойное место в мульте и порой заставляли смеяться. Да и вообще, можно сказать, что они были эдаким теплоходом, на котором держится весь юмор.

Ещё одна явная проблема фильма - его трейлеры. По факту в них есть ВСЕ основные моменты ленты.

В свою очередь порадовали яркие солнечные саундтреки, которые заставляли пританцовывать даже в сидячем положении.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что мультфильм больше рассчитан на младшую аудиторию, которая уже успела полюбить главных героев. А посему, можете смело брать ваших маленьких братиков и сестрёнок и вести их в кино в один из лучших кинотеатров сети Киномакс

А мы ставим ему 7 единорогов из 10 и нашу оценку "Малым Сойдет"

Иииииии поооомните: накладные плечи давно не в моде (и слава богу)
30 июня 2017, 11:38 Ответить
Тимур Сахапов 6 июля 2017, 03:31
Оценка
«Гадкий Я 3: Зеки в помощниках»
Некогда, «Гадкий Я» создавался как пародия на старые шпионские боевики. Ну, знаете, на те, где главный герой действительно герой, а злодей - реально злодей. В мультфильме ситуацию решили обыграть чуточку иначе. Грю, главный герой ленты, злодей от самых ступней своих ног. Представитель зла, которым только хочется завидовать. Примечательно, что он был срисован с одного из главных персонажей картины «Доктор Зло». Корьевой нос, чем-то напоминающий Буратино, лишь подчёркивал и без того лысую внешность плотного злодея. История, построенная не на хеппи-энде, но скатившаяся именно туда - вот идеальное определение дилогии мультфильма.Триквел идёт по тому же привычному порядку, удаляя второстепенных персонажей до самого конца мультика. Взяв за основу определенных лиц, картина идёт с ними до самого финала. И лишь когда дело доходит до исправной точки, мультфильм вовремя включает тех, кому не находилось времени вначале и середине. Правильное решение, дающее полностью насладиться главными героями, которые заслуживают внимания. Правда, третья часть сделала небольшие корректировки в этом плане (чуть ниже), но «Гадкий Я» продолжает идти по своему руслу. Всё что нужно знать - не зевать, когда на экране появляются новые персонажи.Миньоны с самого начала привлекали зрителя своей необычностью. Маленькие, одноглазые/двуглазые существа, разговаривающие на непонятном языке. Комичные эпизоды с их участием заканчивались восторженными эмоциями, требовавшими ещё и ещё. В итоге дело дошло до того, что миньоны застолбили собой кинопрокатное время, уделив ему историю о своём происхождении. Нестандартный мультфильм, получившийся на радость детям. В картине, конечно, присутствовала доля дурачества и идиотизма, причём очень солидная, но в целом - это был неплохой продукт. Миньоны запостранили не только кинематограф, но и всё остальное. Рекламы, игрушки, детские игры, аксессуары, одежда - это всё оказалось под влиянием жёлтых существ. Хорошая рекламная кампания, не поспоришь. Но ведь и жажда когда-нибудь кончается. Наших маленьких друзей ждёт то же самое, что поджидает второсортные новости на один месяц - они забываются и вспоминаются пару раз за всё время. И то, от силы, если интриговали зрителя тогда. В последнее время с мультфильмами вообще какие-то проблемы. То сиквелы не радуют («Тачки 3»), то новые не производят должного внимания («Босс-молокосос»; «Песня»). Первая часть про носатого злодея была чем-то из категории «хорошо, да свежо». Молодой и целеустремленный злодей Вектор, со своим собственным эго. Грю, чье желание украсть и напакостить, радовало больше собственных успехов. Миньоны, чьи приключения казались тупыми, но интересными. Казалось бы, над этим всем нужно работать, но представленные ситуации уже выглядели целыми и сработанными. Вторая часть скатилась в семейные проблемы, что порой делает и третья. Сиквел не показывал достойных условий, кои были в оригинале. Всё, что было там - халтура, написанная одной рукой. Когда дело дошло до триквела, многие были в ожидании, или даже в принуждении, узнать о том, что представят теперь. Сказать о том, что авторы переосмыслили сюжет было-бы самым верным решением. Злодей, способный приводить в восторг, стилистика, радующая не только детей, но и взрослых. Компания Illumination Studio наконец поняла, что мультфильмы смотрят не только дети. И создавать нужно не только для них!Бальтазар Брэтт - актёр, игравший злодея в сериалах восьмидесятых. Уволенный, и частично опозоренный, Бальтазар загорелся единственной идеей - мстить. Слушающий Майкла Джексона, и одевающийся в одежду того времени, Бальтазар общается только со своим игрушечным роботом. Моментами, герой похож на персонажа Сильвестра Сталлоне, из киноленты «Дети шпионов 3D». В обеих картинах присутствует злодей, запертый в своих иллюзиях. И там, и там есть воображаемый друг. Финальная схватка так же связана с огромным роботом, который непосредственно относится к главному герою. Брутальный злодей, которого не хватало после утери Вектора.​«Гадкий Я 3» предлагает зрителю множество ситуаций, за которыми необходимо следить. Бойкое начало, представляющее главного злодея, сулило уверенное экранное время. Казалось бы, дальнейшие минуты будут следовать именно за ним, но как-бы не так. Не проходит и десяти минут, как нам представляют Грю и его боевую подругу. У которых, между прочем, тоже свои заботы. В общем, и в целом, мультфильм насчитывает около пяти случаев, когда разные герои сменяют друг друга своими историями. Смотреть на них интересно, но зачастую это делается так: Интересно-глупо-интересно/смешно-ужас. Чаще всего, увлекательные сцены связаны с участием миньонов (особенно в тюрьме) и братьев Грю и Дрю. Что удалось, так это передать их братские отношения. В них нет нежностей, банальностей. Парни рады тому, что у них есть родные люди, и пропущенным временем они насладятся сполна!Вердикт. Хороший во всех отношениях мультфильм, который можно посмотреть как ребёнку, так и взрослому. В нём есть смешные шутки, над которыми действительно захочется посмеяться. Неважно сколько Вам: 15, 25, 40 – Вам захочется посмотреть на всё это дело. Его стоит увидеть хотя бы один раз, а смотреть ли ещё? Решать Вам.Майкл Джексон жив, о да!Приятного просмотра!
6 июля 2017, 03:31 Ответить
Андрей 9 июля 2017, 21:36
Оценка
предыдущая часть лучше!
мало миньонов, мало приколов с ними!
9 июля 2017, 21:36 Ответить
Ирина Иринина 15 июля 2017, 08:52
Оценка
Спасибо, фильм отличный !!! Одеяльное СПАСИБО самой лучшей Админестратору трк Горки Синема парк , такого высокого уровня сервиса ещё не встречала. Ни капельки не пожалела что пошла именно в Синема парк в Горках 😇 . Советую Всем!!!!!! Ещё раз Спасибо )))) 🙏
15 июля 2017, 08:52 Ответить
alex 16 июля 2017, 21:32
Оценка
фигня, конечно, по сравнению с первой частью про Грю.
но смотреть пока ещё интересно, и следующую часть буду ждать.
Грю всё так же нежен к девочкам, и братика обожает.
огорчил только кинотеатр в Зеленопарке. фильм был в 3Д и 3Д-очки ПРОДАВАЛИ!!!-оочень не прикольно.
16 июля 2017, 21:32 Ответить
Киноафиша.инфо 17 июля 2017, 16:27
в ответ на сообщение Ирина Иринина от 15 июля 2017, 08:52
Ирина, здравствуйте!
Благодарим вас за такой приятный отзыв :)
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17 июля 2017, 16:27 Ответить
Киноафиша.инфо 17 июля 2017, 16:28
в ответ на сообщение alex от 16 июля 2017, 21:32
Алекс, здравствуйте!
Благодарим вас за отзыв о фильме и за то, что поделились проблемой.
К сожалению, уже во многих кинотеатрах введена покупка очков для просмотра фильмов в формате 3D.
Хороших вам фильмов!
17 июля 2017, 16:28 Ответить
Sabina91326 14 августа 2017, 17:49
Оценка
Мультик отличный!Грю и Дрю просто восхищают)
14 августа 2017, 17:49 Ответить
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