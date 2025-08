Balthazar Bratt Знаешь, Клайв, играть злодея по телевизору было весело... но быть им в реальной жизни — ещё круче! Музыка для ограбления!

Clive the Robot Вот оно.

[ставит кассету в радио; звучит "Take My Breath Away"]

Balthazar Bratt Что? Клайв, что ты делаешь? Как это музыка для ограбления?!

Clive the Robot Прости, моя ошибка.