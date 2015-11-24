Молодость
– Фрэд – прославленный композитор и дирижер, вопреки просьбам Ее Величества, отказывается выступить на Дне Рождении принца Филиппа, и на это у него есть веская причина. Мик, оскароносный режиссер, вовсю работает над новым сценарием «фильма-откровения», но дело не спорится.
Фрэд и Мик уже полвека дружат, смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого мира. Это лето они проводят на альпийском курорте, где любовные переживания уже взрослых детей, случайно подсмотренные драмы и откровения далекого прошлого навсегда изменят судьбы друзей.
