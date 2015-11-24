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Молодость Молодость
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Youth Молодость 2015 / Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.4 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Молодость»

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Наша рецензия

— После боли приходит наслаждение. — А потом опять боль.  У режиссера Паоло Соррентино довольно необычный почерк в кино - он определенно красив, но далеко не всем понятен. Его очередная картина «Молодость» понравится фанатам «Великой красоты», но заставит скучать противников этого именитого итальянца. В любом случае, гениальности  у Соррентино не занимать, он собирает награды с самых престижных кинофестивалей. И «Молодость» не…

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Тома 24 ноября 2015, 00:38
Оценка
Ответ на сообщение lagexap от 06/11/2015 - 14:32:37


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24 ноября 2015, 00:38 Ответить
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