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— После боли приходит наслаждение. — А потом опять боль. У режиссера Паоло Соррентино довольно необычный почерк в кино - он определенно красив, но далеко не всем понятен. Его очередная картина «Молодость» понравится фанатам «Великой красоты», но заставит скучать противников этого именитого итальянца. В любом случае, гениальности у Соррентино не занимать, он собирает награды с самых престижных кинофестивалей. И «Молодость» не…