Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Молодость Молодость
Киноафиша Фильмы Молодость Молодость, 2015: актеры и роли
Youth Молодость 2015 / Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.4 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Билеты от 480 ₽
Билеты от 480 ₽
В избранное Уже в избранном

Молодость, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Соррентино Паоло Соррентино Paolo Sorrentino
В ролях
Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Харви Кейтель Харви Кейтель Harvey Keitel Рэйчел Вайс Рэйчел Вайс Rachel Weisz Пол Дано Пол Дано Paul Dano Джейн Фонда Джейн Фонда Jane Fonda Поппи Корби-Туч Поппи Корби-Туч Poppy Corby-Tuech Алекс МакКуин Alex McQueen Нив Гачев Neve Gachev Том Липински Tom Lipinski
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Приложение киноафиши