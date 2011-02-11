Джанни – уже немолодой человек. Он живет в Риме с женой и дочерью, безработный ухажер которой, кажется, тоже прочно обосновался в их маленькой квартирке. Пока престарелая мать Джанни увлеченно проматывает в покер его сбережения, Джанни занят обычной житейской рутиной: оплачивает счета, выгуливает собаку и, кажется, стремится угодить каждому, кто встретится на его пути. Все меняется в тот день, когда старый приятель рассказывает ему о своих невероятных сексуальных приключениях с молодыми красотками, и наводит Джанни на мысль завести молодую любовницу.
ПроизводствоBiBi Film, Isaria Productions, Rai Cinema
Другие названия
Gianni e le donne, The Salt of Life, Gianni et les femmes, Đani i žene, Gianni e as Mulheres, Gianni és a nők, Gianni si femeile, Gianni und die Frauen, Gianni y sus mujeres, Il sale della vita, La sal de la vida, Sol življenja, Sól życia, Sůl Života, Ta'am ha'hayim, Ο Τζιάνι και οι γυναίκες, Джанни и женщины