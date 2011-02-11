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Постер фильма Джанни и женщины
6.3
Киноафиша Фильмы Джанни и женщины
6.3

Джанни и женщины

, 2011
Gianni e le donne
Италия / комедия / 18+
Постер фильма Джанни и женщины
6.3

О фильме

Джанни – уже немолодой человек. Он живет в Риме с женой и дочерью, безработный ухажер которой, кажется, тоже прочно обосновался в их маленькой квартирке. Пока престарелая мать Джанни увлеченно проматывает в покер его сбережения, Джанни занят обычной житейской рутиной: оплачивает счета, выгуливает собаку и, кажется, стремится угодить каждому, кто встретится на его пути. Все меняется в тот день, когда старый приятель рассказывает ему о своих невероятных сексуальных приключениях с молодыми красотками, и наводит Джанни на мысль завести молодую любовницу.

В ролях

Джанни Ди Грегорио
Джанни Ди Грегорио
Giovanni Brandani detto Gianni
Валерия ди Франчишис
La madre di Gianni
Альфонсо Сантагата
l'avvocato Alfonso
Элизабетта Пикколомини
La moglie di Gianni
Валерия Кавалли
Valeria
Айлин Пранди
Aylin
Кристина Чепрага
Kristina
Микеланджело Чиминале
Michelangelo
Тереза Ди Грегорио
Teresa
Лилия Сильви
Lilia
Режиссер Джанни Ди Грегорио
Сценарист Валерио Аттаназио, Джанни Ди Грегорио
Композитор Ratchev & Carratello
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 9 июня 2011
Премьера в мире 11 февраля 2011
Дата выхода
22 сентября 2011 Германия
11 февраля 2011 Италия
1 июня 2011 Франция
Сборы в мире $2 850 852
Производство BiBi Film, Isaria Productions, Rai Cinema
Другие названия
Gianni e le donne, The Salt of Life, Gianni et les femmes, Đani i žene, Gianni e as Mulheres, Gianni és a nők, Gianni si femeile, Gianni und die Frauen, Gianni y sus mujeres, Il sale della vita, La sal de la vida, Sol življenja, Sól życia, Sůl Života, Ta'am ha'hayim, Ο Τζιάνι και οι γυναίκες, Джанни и женщины

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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