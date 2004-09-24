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Последствия любви Последствия любви
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Le conseguenze dell'amore

Последствия любви, 2004

2004 / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Когда-то бизнесконсультант Титта ди Джироламо вложил огромные средства мафии в покупку танкера. Сделка сорвалась, а деньги пропали. «Серьезные люди» в тот момент не стали его убивать, а придумали для него другую работу.

Теперь он до конца жизни принадлежит им с потрохами. Титта живет в тихом швейцарском отеле. Периодически курьер доставляет ему чемодан с несколькими миллионами долларов, а в его обязанности входит переправка денег в банк.

Уже восемь лет он как робот: отель — банк, банк — отель. Никакой надежды на свободу. Но однажды в отлаженной схеме происходит сбой: в день получения очередной «посылки» он обнаруживает в своем номере киллеров-гастролеров…

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 24 сентября 2004
Режиссер
Паоло Соррентино
Паоло Соррентино
В ролях
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Оливия Маньяни
Адриано Джаннини
Адриано Джаннини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последствия любви 4 постера
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15 августа 2017 12:27
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