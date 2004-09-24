Последствия любви, 2004

Когда-то бизнесконсультант Титта ди Джироламо вложил огромные средства мафии в покупку танкера. Сделка сорвалась, а деньги пропали. «Серьезные люди» в тот момент не стали его убивать, а придумали для него другую работу.

Теперь он до конца жизни принадлежит им с потрохами. Титта живет в тихом швейцарском отеле. Периодически курьер доставляет ему чемодан с несколькими миллионами долларов, а в его обязанности входит переправка денег в банк.

Уже восемь лет он как робот: отель — банк, банк — отель. Никакой надежды на свободу. Но однажды в отлаженной схеме происходит сбой: в день получения очередной «посылки» он обнаруживает в своем номере киллеров-гастролеров…