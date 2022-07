1 You Got the Love The Retrosettes Sister Band / D. Rush 3:20

2 Onward Mark Kozelek / C. Squire 2:49

3 Third and Seneca Sun Kil Moon 7:14

4 Des Pas sur la Neige - Préludes (Book 1) Gianluca Cascioli / Клод Дебюсси 3:30

5 Cavatina "Figlia, ti scuoti" from Virginia (Act I) Susan Patterson 5:26

6 À Ma Manière Maria Letizia Gorga 3:14

7 Reality The Retrosettes Sister Band 4:03

8 Can't Rely on You Paloma Faith / Pharrell Williams 3:15

9 Ceiling Gazing Mark Kozelek 8:09

10 Dirty Hair David Byrne 4:49

11 Berceuse from L'oiseau de feu - The Firebird BBC Concert Orchestra / Игорь Стравинский 4:04

12 Just (After Song of Songs) Trio Medieval / David Lang 12:46

13 Simple Song #3 BBC Concert Orchestra / David Lang 6:03

14 Mick's Dream (Bonus track) Simon Halsey / David Lang 2:04