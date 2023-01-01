Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Молодость Молодость
Киноафиша Фильмы Молодость Награды и номинации фильма Молодость
Youth Молодость 2015 / Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.4 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Билеты от 1150 ₽
Смотрите за 1
Билеты от 1150 ₽
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Билеты

Награды и номинации фильма Молодость

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшая песня
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Одна из причин одиночества: роман с известной актрисой обернулся для Цискаридзе слезами
Лучше узнать заранее: самый опасный возраст для Рыб, Раков и Скорпионов
Не в России: не поверите, где в СССР жили самые красивые девушки
Понятно, что в ней нашел: в жену Куравлева невозможно не влюбиться
«Зря побрился»: как выглядит Николаев без шевелюры и усов
Не только сын от Рыбина: у Сенчуковой есть тайная «дочь», похожая на нее как две капли воды
Эти рубашки омолодят женщин 50+: в сентябре заметят все, вплоть до мужа
«Оттопыренные» веки, подбородок висит: как Лолита выглядела до операций
Якуниной остается кусать локти: Аверин изнемогает от любви к известной актрисе
Тест: из какой страны ваша душа?
Все еще сводит с ума: красотка из Boney M. с годами стала только горячее
«Затмила красотой даже Софи Лорен»: эту советскую актрису единогласно признали идеалом
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше