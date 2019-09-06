Черный дрозд, 2020

Семейная драма о непримиримых разногласиях, которые невозможно разрешить даже на смертном одре.
В 2014 году на экраны вышла датская драма «Тихое сердце», и с тех пор сценарист Кристиан Торп, адаптировавший сюжет для американского зрителя, лелеял надежду, что ремейком заинтересуется Голливуд. В конечном итоге так и случилось: режиссер Роджер Мишелл («Ноттинг Хилл») сразу же загорелся идеей снять свою версию драматического фильма.
Для начала постановщик хотел определиться с актрисой на роль матери семейства, а уже после начать поиск претенденток на роли ее дочерей. Однако получилось так, что первой в основной каст вошла Кейт Уинслет, которая перевоплотилась в старшую дочь Дженнифер. А уже затем к ней примкнули Сьюзан Сарандон («Мачеха»), Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес»), Сэм Нил («Кролик Питер»), Энсон Бун («1917»), Рэйн Уилсон («Мег: Монстр глубины») и Бекс Тейлор-Клаус («Хэллфест»).
В центре сюжета окажется пожилая, но очень активная и жизнерадостная женщина Лили, чье существование омрачил вердикт врачей, диагностировавших у нее неизлечимое заболевание. Главная героиня планирует добровольно уйти из жизни, пока тело еще ее слушается, но перед этим она устроит прощальную вечеринку для своих близких.
В загородный дом Лили и ее мужа Пола приезжают гости — старшая дочь Дженнифер с супругом Майклом (Рэйн Уилсон) и сыном-подростком Джонатаном (Энсон Бун). Затем приходит подруга хозяев Элизабет (Линдси Дункан), а самой последней прибывает младшая дочь Анна (Миа Васиковска) с герлфренд Крис (Бекс Тейлор-Клаус).
По мере того как родственники начинают общаться и на свет всплывают старые обиды, у Лили испаряется последняя надежда на мирное прощание.
«Черный дрозд» — ремейк датской драмы «Тихое сердце».
Болезнь, от которой умирает главная героиня в фильме «Черный дрозд», называется боковой амиотрофический склероз.
Съемки фильма проходили недалеко от города Чичестера в графстве Западный Суссекс. Удачную локацию предложила Кейт Уинслет, живущая в той же местности.
Съемки сцен велись в хронологическом порядке и только при естественном освещении.
Сьюзан Сарандон и Сэм Нил уже снимались вместе в фильме «Одержимость» 2006 года. В нем они тоже сыграли семейную пару.
Съемки ленты стартовали в октябре 2018 года и продлились пять недель.
Кейт Уинслет согласилась на главную роль в фильме «Черный дрозд» из-за личной трагедии. Ее мама умерла от рака, и она понимала, какие чувства испытывает ее героиня.
Режиссер Роджер Мишелл собрал в своем фильме настоящий интернациональный состав: американку Сьюзан Сарандон, британку Кейт Уинслет, австралийку Мию Васиковски и ирландца Сэма Нила.
Сьюзан Сарандон и Кейт Уинслет снимались вместе в музыкальной комедии «Любовь и сигареты», вышедшей на экраны в 2005 году.
Сьюзан Сарандон согласилась на роль Лили спустя четыре часа после того, как получила сценарий.
Они решили отметить Рождество... летом. Мать семейства, умирающая от неизлечимой болезни, в последний раз собирает дома всю семью. Но уйти из жизни она хочет на своих условиях. И все идет по плану, пока наружу не выходят давние противоречия, неразрешенные конфликты и семейные тайны.