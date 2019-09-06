Черный дрозд, 2020

Семейная драма о непримиримых разногласиях, которые невозможно разрешить даже на смертном одре.

В 2014 году на экраны вышла датская драма «Тихое сердце», и с тех пор сценарист Кристиан Торп, адаптировавший сюжет для американского зрителя, лелеял надежду, что ремейком заинтересуется Голливуд. В конечном итоге так и случилось: режиссер Роджер Мишелл («Ноттинг Хилл») сразу же загорелся идеей снять свою версию драматического фильма.

Для начала постановщик хотел определиться с актрисой на роль матери семейства, а уже после начать поиск претенденток на роли ее дочерей. Однако получилось так, что первой в основной каст вошла Кейт Уинслет, которая перевоплотилась в старшую дочь Дженнифер. А уже затем к ней примкнули Сьюзан Сарандон («Мачеха»), Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес»), Сэм Нил («Кролик Питер»), Энсон Бун («1917»), Рэйн Уилсон («Мег: Монстр глубины») и Бекс Тейлор-Клаус («Хэллфест»).

В центре сюжета окажется пожилая, но очень активная и жизнерадостная женщина Лили, чье существование омрачил вердикт врачей, диагностировавших у нее неизлечимое заболевание. Главная героиня планирует добровольно уйти из жизни, пока тело еще ее слушается, но перед этим она устроит прощальную вечеринку для своих близких.

В загородный дом Лили и ее мужа Пола приезжают гости — старшая дочь Дженнифер с супругом Майклом (Рэйн Уилсон) и сыном-подростком Джонатаном (Энсон Бун). Затем приходит подруга хозяев Элизабет (Линдси Дункан), а самой последней прибывает младшая дочь Анна (Миа Васиковска) с герлфренд Крис (Бекс Тейлор-Клаус).

По мере того как родственники начинают общаться и на свет всплывают старые обиды, у Лили испаряется последняя надежда на мирное прощание.