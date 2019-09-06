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Черный дрозд Черный дрозд
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Blackbird

Черный дрозд, 2020

2020 / США / Великобритания
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Семейная драма о непримиримых разногласиях, которые невозможно разрешить даже на пороге смерти.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семейная драма о непримиримых разногласиях, которые невозможно разрешить даже на смертном одре.

В 2014 году на экраны вышла датская драма «Тихое сердце», и с тех пор сценарист Кристиан Торп, адаптировавший сюжет для американского зрителя, лелеял надежду, что ремейком заинтересуется Голливуд. В конечном итоге так и случилось: режиссер Роджер Мишелл («Ноттинг Хилл») сразу же загорелся идеей снять свою версию драматического фильма.

Для начала постановщик хотел определиться с актрисой на роль матери семейства, а уже после начать поиск претенденток на роли ее дочерей. Однако получилось так, что первой в основной каст вошла Кейт Уинслет, которая перевоплотилась в старшую дочь Дженнифер. А уже затем к ней примкнули Сьюзан Сарандон («Мачеха»), Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес»), Сэм Нил («Кролик Питер»), Энсон Бун («1917»), Рэйн Уилсон («Мег: Монстр глубины») и Бекс Тейлор-Клаус («Хэллфест»).

В центре сюжета окажется пожилая, но очень активная и жизнерадостная женщина Лили, чье существование омрачил вердикт врачей, диагностировавших у нее неизлечимое заболевание. Главная героиня планирует добровольно уйти из жизни, пока тело еще ее слушается, но перед этим она устроит прощальную вечеринку для своих близких.

В загородный дом Лили и ее мужа Пола приезжают гости — старшая дочь Дженнифер с супругом Майклом (Рэйн Уилсон) и сыном-подростком Джонатаном (Энсон Бун). Затем приходит подруга хозяев Элизабет (Линдси Дункан), а самой последней прибывает младшая дочь Анна (Миа Васиковска) с герлфренд Крис (Бекс Тейлор-Клаус).

По мере того как родственники начинают общаться и на свет всплывают старые обиды, у Лили испаряется последняя надежда на мирное прощание.

 

«Черный дрозд» — ремейк датской драмы «Тихое сердце».

Болезнь, от которой умирает главная героиня в фильме «Черный дрозд», называется боковой амиотрофический склероз.

Съемки фильма проходили недалеко от города Чичестера в графстве Западный Суссекс. Удачную локацию предложила Кейт Уинслет, живущая в той же местности.

Съемки сцен велись в хронологическом порядке и только при естественном освещении.

Сьюзан Сарандон и Сэм Нил уже снимались вместе в фильме «Одержимость» 2006 года. В нем они тоже сыграли семейную пару.

Съемки ленты стартовали в октябре 2018 года и продлились пять недель.

Кейт Уинслет согласилась на главную роль в фильме «Черный дрозд» из-за личной трагедии. Ее мама умерла от рака, и она понимала, какие чувства испытывает ее героиня.

Режиссер Роджер Мишелл собрал в своем фильме настоящий интернациональный состав: американку Сьюзан Сарандон, британку Кейт Уинслет, австралийку Мию Васиковски и ирландца Сэма Нила.

Сьюзан Сарандон и Кейт Уинслет снимались вместе в музыкальной комедии «Любовь и сигареты», вышедшей на экраны в 2005 году.

Сьюзан Сарандон согласилась на роль Лили спустя четыре часа после того, как получила сценарий.

Они решили отметить Рождество... летом. Мать семейства, умирающая от неизлечимой болезни, в последний раз собирает дома всю семью. Но уйти из жизни она хочет на своих условиях. И все идет по плану, пока наружу не выходят давние противоречия, неразрешенные конфликты и семейные тайны.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 22 октября 2020
Премьера в мире 6 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Роджер Мишелл
Роджер Мишелл
В ролях
Бекс Тейлор-Клаус
Бекс Тейлор-Клаус
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черный дрозд 3 постера
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Согласна, заголовок довольно претенциозный. Но лучше, чем непонятный «Чёрный дрозд», через которого можно было подать любую символику, но на деле он оказывается лишь песенкой, и даже не The Beatles, которую героиня в финале напевает своим дочерям.  Чёрный дрозд «Чёрный дрозд» Роджера Мишелла — семейная драма, ремейк, в целом довольно буквальный, датского фильма «Тихое сердце», о котором нормально было не услышать в российском прокате,…
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