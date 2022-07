1 The Mountain Between Us Ramin Djawadi 6:11

2 Don’t Say Anything Ramin Djawadi 2:18

3 I’m Sorry Ramin Djawadi 1:40

4 Rule of Three Ramin Djawadi 3:28

5 Finding the Cabin Ramin Djawadi 1:31

6 I’m Scared Ramin Djawadi 1:14

7 They Can’t Hear You Ramin Djawadi 0:46

8 1% Of Something Ramin Djawadi 2:14

9 Trust Your Instinct Ramin Djawadi 1:31

10 The Photograph Ramin Djawadi 1:46

11 Flare Gun Ramin Djawadi 2:05

12 Little Recorder Ramin Djawadi 2:11

13 The Mountains Ramin Djawadi 3:08

14 Separation Ramin Djawadi 3:25

15 Not Today Ramin Djawadi 2:16

16 I Feel Alive Ramin Djawadi 2:40

17 Where Is the Dog? Ramin Djawadi 1:28

18 Just Me and You Ramin Djawadi 2:12

19 The Heart Is Just a Muscle Ramin Djawadi 1:07