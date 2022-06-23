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Дермот Малруни

Dermot Mulroney
Дермот Малруни
Дермот Малруни Dermot Mulroney
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Дата рождения
31 октября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Александрия, Вирджиния, США
Рост
177 см
Биография Дермота Малруни

Дермот Малруни - американский актер, родился 31 октября 1963 в Александрии, штат Вирджиния, в семье бывшей актрисы Эллен и профессора юриспруденции Майкла Малруни. В 7 лет Дермот уже играл на виолончели, а в школьные годы он выступал на сцене в составе молодежного оркестра и играл в детском театре. В 1985 году Малруни получил степень в области музыки и кинематографа в Северо-Западном университете в Чикаго, и почти сразу после выпуска ему крупно повезло, когда его талантом заинтересовался искавший новые лица представитель популярного агентства Уильяма Морриса. Парень заполучил свой первый контракт и перебрался в Лос-Анджелес.

Дермот Малруни - Фильмы

В начале своей актерской карьеры Дермоту доставались роли романтичных натур в телесериалах, к примеру, в «Грехе невинности». В 1987 году в сериале «Папочка» Малруни исполнил роль молодого музыканта, который неожиданно стал отцом, а в «Долгом пути» он перевоплотился в бейсболиста. В том же году состоялся его дебют в большом кино в ленте «Закат», однако первой заметной ролью считается роль бывалого снайпера в известном вестерне «Молодые стрелки» (1988). Малруни очень любил интересные роли, поэтому согласился сыграть умирающего от СПИДа в драме «Близкий друг» (1989). Его также можно увидеть в фильмах «Светлый ангел» (1990), «Как сделать карьеру» (1991), «То, что называют любовью» (1993), «Последний изгой» (1993). Высокие оценки критиков получила картина «Жизнь в забвении» с участием Марлуни.

В 1996 году Дермот сыграл в романтической комедии «Лоскутное одеяло» и показал свой талант в этом жанре. Именно романтические комедии привели актера к славе, в частности прорывом для Малруни стала лента «Свадьба моего лучшего друга», где его партнершами по съемкам стали Джулия Робертс и Кэмерон Диаз.

Затем актер решил вновь поработать над независимым фильмом и исполнил роль коматозника в драме «Безопасности вещей» (2001). Годом позже он появился в драме «О Шмидте», где он сыграл недалекого зятя главного героя (его сыграл Джек Николсон).

На протяжении следующих 10 лет комедийные роли Малруни периодически сменялись драматическими. В 2003 году по просьбе своей хорошей подруги актрисы Дженнифер Дермот появился в трех эпизодах популярного телесериала «Друзья», где сыграл коллегу Дженнифер Энистон по имени Гэвин. В 2005 году с участием актера на экраны вышли сразу две ставших очень успешными романтические комедии – «Привет семье!» с Сарой Джессикой Паркер и «Любовь к собакам обязательна» с Дайан Лэйн. В 2007 году Дермот появился в новом для себя образе капитана полиции в триллере «Зодиак», основанном на реальных событиях, где также сыграли Роберт Дауни-младший и Джейк Джилленхол. В 2008 году Малруни исполнил эпизодическую роль в черной комедии братьев Коэн «После прочтения сжечь». Два года спустя с участием актера на экраны вышла социальная драма «До последнего вздоха», рассказывающая о черном рынке донорских органов, а в следующем году Дермот снялся в  комедии «Семейное дерево». Актера также можно увидеть в таких фильмах, как «Дж. Эдгар» (2011), «Схватка» (2012), «Порочные игры» (2013), «Август: Графство Осейдж» (2013), «Дедушка легкого поведения» (2016), а также телесериалах «Кризис» (2014) и «Бесстыдники» (2015), в котором он сыграл парня и босса Фионы, в исполнении Эмми Россум.

Личная жизнь Дермота Малруни

Дермот Малруни был женат на актрисе Кэтрин Кинер, партнершей по фильму «Обаятельная и привлекательная», с 1990 по 2007 год. В этом браке родился сын Клайд Кинер Малруни. В 2007 году Малруни женился во второй раз, на актрисе Тарите Катуль. В 2008 году у супругов родилась дочь Мэйбл Рэй, а годом позже они стали родителями во второй раз.

Интересные факты о Дермоте Малруни
  • У актера есть ирландские корни, но одна из его прабабушек была немкой.
  • В 1995 году Малруни и Вайноной Райдер были номинированы на кинопремию MTV в категории «Лучший поцелуй».
  • В 1996 году Дермот выпустил рок-панк-фанк альбом «Goodbye to All That» вместе со своей группой «The Low & Sweet Orchestra».
  • В 2006-м актер участвовал в записи саундтрека к блокбастеру «Миссия невыполнима 3».

 

Фильмография Дермота Малруни
Мама
Мама
ужасы 2022, США
6.0
Прогулки вдвоем
Прогулки вдвоем
драма, мелодрама 2022, США
5.0
Очень плохой папочка
Очень плохой папочка
комедия 2021, США
4.0
Hard Luck Love Song
Hard Luck Love Song
драма, музыка, мелодрама 2020, США
8.0
Курьер
Курьер
боевик, триллер, драма 2019, Великобритания / США
5.0
Ремнант: всё ещё вижу тебя
Ремнант: всё ещё вижу тебя
триллер, фантастика 2018, США
6.0
Между нами горы
Между нами горы
мелодрама, драма 2017, США
7.0
Бессонная ночь
Бессонная ночь
боевик, триллер 2017, США
6.0
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Фрэнк Грилло возглавил актерский состав боевика Lights Out В фильме также сыграют Скотт Эдкинс и Дермот Малруни.
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28 января 2022 16:33
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