Дермот Малруни - американский актер, родился 31 октября 1963 в Александрии, штат Вирджиния, в семье бывшей актрисы Эллен и профессора юриспруденции Майкла Малруни. В 7 лет Дермот уже играл на виолончели, а в школьные годы он выступал на сцене в составе молодежного оркестра и играл в детском театре. В 1985 году Малруни получил степень в области музыки и кинематографа в Северо-Западном университете в Чикаго, и почти сразу после выпуска ему крупно повезло, когда его талантом заинтересовался искавший новые лица представитель популярного агентства Уильяма Морриса. Парень заполучил свой первый контракт и перебрался в Лос-Анджелес.

Дермот Малруни - Фильмы

В начале своей актерской карьеры Дермоту доставались роли романтичных натур в телесериалах, к примеру, в «Грехе невинности». В 1987 году в сериале «Папочка» Малруни исполнил роль молодого музыканта, который неожиданно стал отцом, а в «Долгом пути» он перевоплотился в бейсболиста. В том же году состоялся его дебют в большом кино в ленте «Закат», однако первой заметной ролью считается роль бывалого снайпера в известном вестерне «Молодые стрелки» (1988). Малруни очень любил интересные роли, поэтому согласился сыграть умирающего от СПИДа в драме «Близкий друг» (1989). Его также можно увидеть в фильмах «Светлый ангел» (1990), «Как сделать карьеру» (1991), «То, что называют любовью» (1993), «Последний изгой» (1993). Высокие оценки критиков получила картина «Жизнь в забвении» с участием Марлуни.

В 1996 году Дермот сыграл в романтической комедии «Лоскутное одеяло» и показал свой талант в этом жанре. Именно романтические комедии привели актера к славе, в частности прорывом для Малруни стала лента «Свадьба моего лучшего друга», где его партнершами по съемкам стали Джулия Робертс и Кэмерон Диаз.

Затем актер решил вновь поработать над независимым фильмом и исполнил роль коматозника в драме «Безопасности вещей» (2001). Годом позже он появился в драме «О Шмидте», где он сыграл недалекого зятя главного героя (его сыграл Джек Николсон).

На протяжении следующих 10 лет комедийные роли Малруни периодически сменялись драматическими. В 2003 году по просьбе своей хорошей подруги актрисы Дженнифер Дермот появился в трех эпизодах популярного телесериала «Друзья», где сыграл коллегу Дженнифер Энистон по имени Гэвин. В 2005 году с участием актера на экраны вышли сразу две ставших очень успешными романтические комедии – «Привет семье!» с Сарой Джессикой Паркер и «Любовь к собакам обязательна» с Дайан Лэйн. В 2007 году Дермот появился в новом для себя образе капитана полиции в триллере «Зодиак», основанном на реальных событиях, где также сыграли Роберт Дауни-младший и Джейк Джилленхол. В 2008 году Малруни исполнил эпизодическую роль в черной комедии братьев Коэн «После прочтения сжечь». Два года спустя с участием актера на экраны вышла социальная драма «До последнего вздоха», рассказывающая о черном рынке донорских органов, а в следующем году Дермот снялся в комедии «Семейное дерево». Актера также можно увидеть в таких фильмах, как «Дж. Эдгар» (2011), «Схватка» (2012), «Порочные игры» (2013), «Август: Графство Осейдж» (2013), «Дедушка легкого поведения» (2016), а также телесериалах «Кризис» (2014) и «Бесстыдники» (2015), в котором он сыграл парня и босса Фионы, в исполнении Эмми Россум.

Личная жизнь Дермота Малруни

Дермот Малруни был женат на актрисе Кэтрин Кинер, партнершей по фильму «Обаятельная и привлекательная», с 1990 по 2007 год. В этом браке родился сын Клайд Кинер Малруни. В 2007 году Малруни женился во второй раз, на актрисе Тарите Катуль. В 2008 году у супругов родилась дочь Мэйбл Рэй, а годом позже они стали родителями во второй раз.