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Люсия Уолтерс
Lucia Walters
Киноафиша
Персоны
Люсия Уолтерс
Люсия Уолтерс
Lucia Walters
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Звездные врата: ЗВ-1
(1997)
7.3
Вирджин-Ривер
(2019)
7.0
Между нами горы
(2017)
Фильмография Люсии Уолтерс
6.8
Чем больше, тем веселее
The More the Merrier
комедия
2025, США
5.8
Вампир Реджинальд
драма, комедия
2022, США
6.3
Осень в большом городе
Autumn in the City
комедия, мелодрама
2022, Канада / США
4.7
День мертвецов
ужасы
2021, Канада
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6.4
Скорей бы Рождество
If I Only Had Christmas
драма, мелодрама
2020, США
7.3
Вирджин-Ривер
драма, мелодрама
2019, США
6.1
Американский палач
American Hangman
триллер
2019, США
6.4
Рождество с Джой
Christmas Joy
семейный, мелодрама
2018, США
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