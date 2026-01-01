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Люсия Уолтерс
Люсия Уолтерс Lucia Walters
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Люсия Уолтерс

Lucia Walters

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Звездные врата: ЗВ-1 7.4
Звездные врата: ЗВ-1 (1997)
Вирджин-Ривер 7.3
Вирджин-Ривер (2019)
Между нами горы 7.0
Между нами горы (2017)

Фильмография Люсии Уолтерс

6.8
Чем больше, тем веселее The More the Merrier
комедия 2025, США
Вампир Реджинальд 5.8
Вампир Реджинальд
драма, комедия 2022, США
Осень в большом городе 6.3
Осень в большом городе Autumn in the City
комедия, мелодрама 2022, Канада / США
День мертвецов 4.7
День мертвецов
ужасы 2021, Канада
Скорей бы Рождество 6.4
Скорей бы Рождество If I Only Had Christmas
драма, мелодрама 2020, США
Вирджин-Ривер 7.3
Вирджин-Ривер
драма, мелодрама 2019, США
Американский палач 6.1
Американский палач American Hangman
триллер 2019, США
Рождество с Джой 6.4
Рождество с Джой Christmas Joy
семейный, мелодрама 2018, США
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Новости о Люсии Уолтерс
Представлен трейлер фильма «Тесла» с Итаном Хоуком
Представлен трейлер фильма «Тесла» с Итаном Хоуком
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