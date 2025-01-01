Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Между нами горы Цитаты из фильма Между нами горы

Цитаты из фильма Между нами горы

Ben Bass Сердце — всего лишь мышца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alex Martin [Бену] Ладно. Правило трёх: три недели без еды, три дня без воды и три минуты без воздуха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alex Martin Я, правда, начинаю привыкать к холоду.
Ben Bass Да.
Alex Martin Странно, правда?
Ben Bass Да, твой организм... твой организм акклиматизируется. Это гениально, что создал Бог. Тело как бы само соображает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alex Martin [Бену] Мы можем вместе погибнуть, а я тебя даже не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alex Martin [Бену] Никто не знает, где мы. У нас есть только друг друга — я и ты! Всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Bass Алекс, посмотри на меня. Ты серьезно поранил ногу. Твой телефон разбит, у меня нет сигнала, и мы довольно высоко в горах. Нам нужно искать помощь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Bass Если мы останемся здесь, мы в безопасности. Если уйдём, поисково-спасательные службы вряд ли нас найдут.
Alex Martin Слушай, я не хочу здесь сдохнуть, потому что ты боишься рискнуть. Нужно что-то делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Bass У нас четыре пакетика миндаля, пара шоколадок, недоеденный бутерброд и печенье. Этого хватит, пока нас не спасут.
Alex Martin Какое печенье?
Ben Bass Что?
Alex Martin Шутка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alex Martin А сердце — всего лишь мышца. Верно?
Ben Bass Какой идиот это сказал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Первый сезон был только разминкой: Netflix запустил продолжение «Задачи трех тел» и привел с собой звезду «Игры престолов»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше