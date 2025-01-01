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Между нами горы
Цитаты из фильма Между нами горы
Цитаты из фильма Между нами горы
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Цитаты
Ben Bass
Сердце — всего лишь мышца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alex Martin
[Бену]
Ладно. Правило трёх: три недели без еды, три дня без воды и три минуты без воздуха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alex Martin
Я, правда, начинаю привыкать к холоду.
Ben Bass
Да.
Alex Martin
Странно, правда?
Ben Bass
Да, твой организм... твой организм акклиматизируется. Это гениально, что создал Бог. Тело как бы само соображает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alex Martin
[Бену]
Мы можем вместе погибнуть, а я тебя даже не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alex Martin
[Бену]
Никто не знает, где мы. У нас есть только друг друга — я и ты! Всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Bass
Алекс, посмотри на меня. Ты серьезно поранил ногу. Твой телефон разбит, у меня нет сигнала, и мы довольно высоко в горах. Нам нужно искать помощь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Bass
Если мы останемся здесь, мы в безопасности. Если уйдём, поисково-спасательные службы вряд ли нас найдут.
Alex Martin
Слушай, я не хочу здесь сдохнуть, потому что ты боишься рискнуть. Нужно что-то делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Bass
У нас четыре пакетика миндаля, пара шоколадок, недоеденный бутерброд и печенье. Этого хватит, пока нас не спасут.
Alex Martin
Какое печенье?
Ben Bass
Что?
Alex Martin
Шутка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alex Martin
А сердце — всего лишь мышца. Верно?
Ben Bass
Какой идиот это сказал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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