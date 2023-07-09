Лучшие фильмы и сериалы про покорение гор и альпинистов

Альпинизм – один из самых опасных и вместе с тем самых притягательных видов спорта. Каждый год в Альпах, на Кавказе или на Урале смельчаки попадают в снежные бури, срываются с отвесных скал или исчезают без вести. И все же страсть к горным вершинам прочно вшита в человеческий характер. Даже люди, не решающиеся вступить в схватку со стихией самостоятельно, часто вдохновляются чужими подвигами. Так появляются замечательные фильмы и сериалы, посвященные альпинистам: от пропавшей группы Игоря Дятлова – до чудом спасшегося Арона Ралстона. Каждая лента в этом списке однозначно стоит просмотра! Перефразируя слова Владимира Высоцкого, «лучше фильмов о горах могут быть только фильмы о горах, которые ты еще не смотрел!».

Начнем с одного из известнейших фильмов на тему горных восхождений, который, к тому же, основан на реальных событиях. Здесь есть и приключения, и леденящий душу триллер, и личная драма героев. Эверест, или Джомолунгма – самая высокая точка земного шара, предел мечтаний любого альпиниста. Неудивительно, что эту вершину раз за разом пытаются штурмовать спортсмены из разных стран, несмотря на огромное количество несчастных случаев. Одна из трагедий при таком подъеме произошла в 1996 году. Альпинизм тогда перестал считаться чем-то недостижимым и перешел в разряд развлечений для туристов. Роб Холл собрал группу новичков под названием «Консультанты по приключениям». Но едва компания достигла цели, Эверест накрыла снежная буря. Итак, высота взята, теперь ребятам предстоит самое сложное – спуститься…

Эверест

Пожалуй, самый свежий художественный фильм о покорении вершин, еще раз доказывающий, что эта тема вызывает интерес во все времена. Несмотря на то, что британский драматический триллер не снискал особой любви критиков и набрал всего 5 из 10 баллов на IMDb, в кинотеатрах он прошел с успехом. В нем есть все, что нужно для увлекательного вечернего просмотра с попкорном: четкая мотивация и яркий характер персонажей, экстремальная ситуация, выброс адреналина, предательство и героизм. История проста и знакома: группа молодых альпинистов решает почтить память погибшего в горах друга… но не посиделками за столом, а еще более опасным восхождением, чем то, что унесло его жизнь.

Вершина страха

Разумеется, Владимир Высоцкий, при всей его страстной любви к горам, просто не мог не сняться в фильме о восхождении. Именно в этой картине Бориса Дурова и Станислава Говорухина звучит его знаменитая песня «Если друг оказался вдруг…». Кстати, она прекрасно отражает и основной посыл фильма: в горах, как и в жизни, самое главное – это доверие и поддержка. Если кто-то из команды предает, то беды не избежать. События разворачиваются на Кавказе, группа альпинистов собирается подняться на пик Ор-Тау. Накануне по радиосвязи приходит сообщение о надвигающемся циклоне, но амбициозный спортсмен Геннадий решает скрыть эту сводку от друзей, чтобы не срывать поход.

Вертикаль

Здесь причудливо переплетаются судьбы двух прежде незнакомых людей и история их совместного выживания на огромной высоте. Нейрохирург Бен торопится на помощь к срочному пациенту, а журналистка Алекс боится опоздать на собственное бракосочетание. Волей судьбы они оба оказываются на борту маленького частного самолета. Но личные планы обоих отходят на второй план, когда самолет терпит крушение в горах за сотни километров от ближайшего поселения. Картину дополняет прекрасная актерская игра Идриса Эльбы и Кейт Уинслет.

Между нами горы

Удивительно, но среди фильмов про альпинистов иногда встречаются даже романтические комедии, причем довольно неплохие. Если вам хочется совместить приятное с полезным, то есть веселье с адреналином, то этот вариант как раз для вас. Легкое и позитивное французское кино о безнадежно влюбленном темнокожем парне Сами, который решает доказать своей девушке, что он достоин взаимности. Герой находит самый неожиданный и быстрый путь к ее сердцу – подняться в честь нее на Эверест!

1 + Эверест

Здесь мы также наблюдаем крайне неожиданный для «альпинистского» кино жанр – криминальный триллер. Спортсменки Келли и Софи из Америки приезжают в Италию, чтобы покорить Доломитовые Альпы. Но отпуск для них начинается трагически: Софи не просто погибает в горах, а становится жертвой убийцы. Человек, который совершил преступление, считает, что он отлично замел следы. Но он не знает, что Келли успела заснять все на туристическую камеру. Теперь она должна добраться до цивилизации раньше, чем убийца доберется до нее. По-настоящему переживательный фильм с динамичным сюжетом и неожиданными поворотами.

На краю

История пропавшей туристической группы Игоря Дятлова – по сей день одна из самых загадочных страниц мирового альпинизма. Российский сериал, посвященный расследованию этой тайны, набрал немалые 7,7 балла на международном агрегаторе IMDb, сравнившись по рейтингам с лучшими голливудскими продуктами. В центре событий оказывается майор КГБ Олег Костин, который пытается распутать детали трагедии 1959 года. Что же на самом деле случилось с дятловцами? Они были погребены под лавиной, встретились с беглыми зэками, или же здесь не обошлось без сверхъестественного вмешательства?

Перевал Дятлова

Крылья над Эверестом (2019)

Безумно красивый китайский фильм – отличный пример восточного визуального подхода к кинематографу. Каждый кадр Эвереста здесь – настоящее произведение искусства, дополненное, к тому же, интересным детективным сюжетом. Самолет с важными государственными бумагами разбивается над Гималаями. Членам международной спасательной организации «Крылья» предстоит совершить срочное восхождение и вернуть документы. Но в процессе выясняется, что героям противостоят не только погодные условия, но и тайные враги, скрывающиеся под личиной друзей.

Крылья над Эверестом

Коварство гор (сериал, 2002 – 2003)

Целый сборник реальных альпинистских историй, от которых стынет кровь в жилах, обаятельные сквозные персонажи и заоблачные рейтинги на мировых агрегаторах – все это можно сказать о британском сериале «Коварство гор». В центре сюжета оказывается команда альпинистов-спасателей, которые каждый день рискуют собственными жизнями во имя спасения других. Им приходится доставать из расщелин сорвавшихся скалолазов, спасать из непролазных лесов жертв авиакатастроф и продираться через ледники в поисках пропавших туристов. Хотите острых ощущений? Тогда этот сериал для вас!

Коварство гор

Как же обойтись в такой подборке без классического приключенческого боевика с Сильвестром Сталлоне? Здесь секс-символ 90-х исполняет роль спасателя, который после неудачной операции в горах разочаровывается в своей работе и хочет завязать с героизмом. Но как назло в последний день его службы в штаб поступает сигнал о застрявшей группе альпинистов. Конечно же, Гейб не может отказать… и оказывается в центре опасных интриг, террористических разборок и международных скандалов. Зрелищные драки на фоне горных пейзажей, внутренняя борьба персонажа и много экшена – все в лучших традициях жанра!

Скалолаз

Еще один захватывающий сериал – на сей раз, документальный. Съемочная группа под руководством Валдиса Пельша присоединяется к российской экспедиции на Эверест. Журналисты стараются максимально правдиво и точно показать быт профессиональных альпинистов и проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в горах. Несмотря на то, что это не художественный проект, а реальное ТВ, оторваться от экрана на протяжении всего хронометража довольно сложно. Герои сталкиваются с землетрясениями, снежными заносами и другими препятствиями, которые угрожают их жизням не «по сюжету», а на самом деле. Сериал заинтересует не только увлеченных спортсменов, но и обычных зрителей, любящих узнавать что-то новое.

Ген высоты, или как пройти на Эверест

Последний фильм в сегодняшней подборке придется по вкусу ценителям биографических историй о выдающихся личностях. Тем не менее, это вполне художественный драматический триллер. Молодой американский скалолаз Арон Ралстон в одиночку отправляется в поход в каньон Блу-Джон в штате Юта. Страдая от личной драмы, он не только не зовет с собой коллег, но и не сообщает никому о цели своего маршрута. Однако на обратном пути парень попадает в ловушку: валун безнадежно крепко придавливает его руку. Пища и вода быстро заканчиваются, а ждать помощи оказывается неоткуда. Но Арон не собирается сдаваться на милость стихии и решает действовать на свой страх и риск. Особенной остроты этой истории добавляет тот факт, что она произошла на самом деле, и альпинисту чудом удалось выжить! Кстати, роль Арона Ралстона исполнил Джеймс Франко, а фильм семь раз был номинирован на «Оскар».