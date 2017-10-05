Наша рецензия

Хирург Бен и журналистка Алекс попадают в неприятную ситуацию. Их рейс отменили, а им обоим срочно нужно улететь. У Бена медицинская конференция, а Алекс опаздывает на собственную свадьбу. Найдя частный самолет, они хотят добраться до другого аэропорта, но по дороге самолет терпит крушение. Им двоим и собаке, доставшейся от пилота, придется найти общий язык, чтобы выжить самостоятельно. Ведь летели они без полетного плана, а устройство отслеживания, судя по всему, было сломано при падении.…