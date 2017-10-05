Хирург Бен и журналистка Алекс попадают в неприятную ситуацию. Их рейс отменили, а им обоим срочно нужно улететь. У Бена медицинская конференция, а Алекс опаздывает на собственную свадьбу. Найдя частный самолет, они хотят добраться до другого аэропорта, но по дороге самолет терпит крушение. Им двоим и собаке, доставшейся от пилота, придется найти общий язык, чтобы выжить самостоятельно. Ведь летели они без полетного плана, а устройство отслеживания, судя по всему, было сломано при падении.…
Готов ли ты доверить свою жизнь незнакомцу? «We've still got time Raise your hopeful voice You have a choice You'll make it now» Оживлённый аэропорт, привычная суматоха, Он и Она.Алекс (Кейт Уинслет)- любознательная, пробивная журналистка, с профессиональным напором, оптимистичным подходом к жизни и нестандартным мышлением. Бен (Идрис Эльба) – нейрохирург, сдержанный, нелюдимый, печальный: полная противоположность главной героине. Фотожурналистка опаздывает на самолёт, который должен доставить её на собственную свадьбу, врачу же нужно проводить серьёзную операцию. Казалось бы, эти двое никак не должны были встретиться, но жизнь вносит свои коррективы и меняет планы героев. Из-за ужасных погодных условий рейсы отменяются, а значит, Бена и Алекс сводит общая проблема, но, к счастью, в аэропорту находится частный самолет с дружелюбным пилотом, готовым доставить героев хотя бы до пересадочного пункта. Удача оказывается сомнительной — в пути начинается шторм, пилот умирает прямо за штурвалом от сердечного приступа, и самолет терпит крушение где-то в горах. Связи нет, на скорое спасение рассчитывать не приходится, и пара осознаёт, что против них теперь вся мощь белоснежных гор и сила природы. К тому же, у Алекс сломана нога, и теперь пострадавшим предстоит как-то выбираться из зимнего ада в компании друг друга и симпатичной безымянной собаки покойного пилота. Еще буквально несколько часов назад их ничего не связывало, а теперь от малейшей оплошности одного, может погибнуть другой. Но, как известно, в экстремальных для жизни ситуациях обостряются все чувства и человеческие качества. И как бы жутко не звучало, все же это действенный способ узнать, кто находится рядом на самом деле. Бен и Алекс - взрослая интеллигентная пара, бравирующая выдержкой и умением сохранять лицо, кажется, в любой ситуации: даже когда страх и тревога прорываются наружу, конфликт разрешается быстро и корректно. Главные герои понимают, что не такие уж они и разные, а сходство их заключается в одиночестве. Безусловно, у девушки есть жених, но ведь он далеко, да и нет между ними той самой заветной близости. Поэтому зритель наблюдает не только за выживанием двух людей в ледяных горах, но и за исцелением ранимых душ. В жанровом смысле «Между нами горы» представляет собой приключенческую драму. Но не ждите от картины аналогию небезызвестного «Выжившего» с очень тощим и, спящем в лошади, ДиКаприо. Здесь нет как такового экстрима: врач умеет оказывать первую медицинскую помощь, у героев есть еда и теплая одежда, а когда они решаются все-таки покинуть место крушения и спускаться с гор самостоятельно, к их услугам вполне удобные места для ночлега и достаточно веток, чтобы разводить костры. Но режиссер и сценаристы (Джей Миллс Гудло и Крис Вайц) добавляют напряжение в нужные моменты - авиакатастрофа в начале впечатляет и напугает даже тех, кто спокойно относится к полётам. Должна признаться, фильму не хватает динамики и есть затянутые эпизоды, от которых смело можно было отказаться при монтировании картины. За мелодраматическую часть отвечают исполнители главных ролей, и, конечно, имея в своем распоряжении такой талантливый и фактурный дуэт, как Уинслет и Эльба, режиссер может просто расслабиться и получать удовольствие. Так как кино держится за счет неторопливых диалогов, то здесь бы не получилось отмазаться красивой мордашкой или идеальными мускулами. Поэтому Идрис и Кейт по – настоящему прожили своих героев и смогли передать все тонкости характеров. Интересно, что если Бен у Идриса Эльбы получился красивым, статным и очень стильным мужчиной в идеально скроенном светлом пальто, то героиня Кейт Уинслет выглядит неряшливой и нелепой. Здорово, что Оскароносная актриса не боится выглядеть некрасивой и не пытается вылепить образ типичной блондинки из голливудских фильмов. «Между нами горы» — размеренное и приятно старомодное кино, которое иногда кажется снятым лет двадцать назад, настолько просто оно устроено и лишено какой-либо злободневности. Оно наполнено увлекательными диалогами о душе и жизни, плавно перетекающими в раскрытие характера персонажей. И да, безусловно, этот фильм о любви, а катастрофа - всего лишь захватывающая декорация, которая в очередной раз напоминает зрителю, что никогда не знаешь, что или кто ждёт тебя за поворотом.
если не придираться к деталям крушения и выживания, то вообще замечательный!
"ванильная катастрофа" с романтической концовкой.
Кейт мощно играет и здорово выглядит!
пожалуй 9 баллов из 10ти! рекомендую!
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