Гениальное ограбление, 2020

Банк Испании совсем не похож на другие банки. Власти страны тщательно следят за тем, чтобы хранилище оставалось абсолютно секретным. К тому же глава службы безопасности столь яростно охраняет банк, как будто от этого зависит вся его жизнь. Никто за всю историю страны не смог ограбить банк Испании. Нет никаких чертежей, нет карты здания и, тем более, нет данных об инженерной системе хранилища. Банк Испании окутан таинственностью, и, казалось бы, нет никакой возможности приблизиться к разгадке этой сложной задачи.

Но именно эта захватывающая тайна побуждает юного гения по имени Том бросить себе вызов. Том — одаренный выпускник инженерного факультета, который внезапно вливается в ряды страстных охотников за сокровищами. Он не может побороть свое любопытство и отбросить навязчивую идею узнать секреты этого хранилища. Том намерен проникнуть в глубины банка Испании. Его напарником становится харизматичный искусствовед, торговец предметами искусства Уолтер. Теперь их двое, и им предстоит задействовать самый главный инструмент для ограбления банка — свой мозг.

Цель героев — давно потерянное сокровище, которое, по слухам, будет храниться в банке всего десять дней. У команды есть лишь несколько дней, чтобы подготовить идеальное ограбление и совершить побег. Всего десять дней на планирование авантюры всей жизни и всего 90 минут на выполнение этого плана: именно столько будет длиться чемпионат мира по футболу, который привлечет внимание сотни тысяч болельщиков Испании.