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Гениальное ограбление Гениальное ограбление
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Way Down

Гениальное ограбление, 2020

2020 / Испания
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Криминальный триллер о том, как ограбить банк за 90 минут
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Банк Испании совсем не похож на другие банки. Власти страны тщательно следят за тем, чтобы хранилище оставалось абсолютно секретным. К тому же глава службы безопасности столь яростно охраняет банк, как будто от этого зависит вся его жизнь. Никто за всю историю страны не смог ограбить банк Испании. Нет никаких чертежей, нет карты здания и, тем более, нет данных об инженерной системе хранилища. Банк Испании окутан таинственностью, и, казалось бы, нет никакой возможности приблизиться к разгадке этой сложной задачи. 

Но именно эта захватывающая тайна побуждает юного гения по имени Том бросить себе вызов. Том — одаренный выпускник инженерного факультета, который внезапно вливается в ряды страстных охотников за сокровищами. Он не может побороть свое любопытство и отбросить навязчивую идею узнать секреты этого хранилища. Том намерен проникнуть в глубины банка Испании. Его напарником становится харизматичный искусствовед, торговец предметами искусства Уолтер. Теперь их двое, и им предстоит задействовать самый главный инструмент для ограбления банка — свой мозг. 

Цель героев — давно потерянное сокровище, которое, по слухам, будет храниться в банке всего десять дней. У команды есть лишь несколько дней, чтобы подготовить идеальное ограбление и совершить побег. Всего десять дней на планирование авантюры всей жизни и всего 90 минут на выполнение этого плана: именно столько будет длиться чемпионат мира по футболу, который привлечет внимание сотни тысяч болельщиков Испании.

 

Режиссером картины стал Жауме Балагеро, снявший «Музу смерти», «Внутри», «Карантин» и другие.

Роль Тома сыграл Фредди Хаймор, известный своими работами в лентах «Август Раш», «Чарли и шоколадная фабрика», «Волшебная страна», а также в сериалах «Хороший доктор», «Мотель Бейтса» и «Враг близко».

Также в картине можно увидеть Сэма Райли («Малефисента», «Контроль», «Ребекка», «Опасный элемент»), Астрид Берже-Фрисби («Я — начало», «Меч короля Артура», «Пираты Карибского моря: На странных берегах»), Фамке Янссен («Люди Икс») и Лиама Каннингема («Игра престолов», «Однажды в Ирландии»).

Фильм представляет собой совместное производство двух крупнейших европейских медиа-корпораций — французской TF1 и испанской Mediaset España.  

Съемки проходили в Мадриде и его окрестностях, а также в прибрежных районах Испании и Англии.

По словам режиссера Балагеро, он всегда мечтал снять фильм об ограблениях и банках. Режиссер также добавил: «Этот проект значил для меня гораздо больше, чем просто история о проникновении. Это рассказ о неприступном банке, о пиратах и легендарном потерянном сокровище».

Актер Фредди Хаймор признался, что был рад приехать на съемки в Испанию и сотрудничать с Жауме Балагеро. Сам режиссер сказал, что получил огромное удовольствие от совместной работы с Хаймором над его персонажем. Во время съемок Фредди Хаймор говорил с режиссером на испанском языке. 

Балагеро признался, что предыдущие роли Хаймора и Каннингема очень помогли в создании их персонажей в данной картине. Хаймор должен был сыграть Тома, который мыслит так же нестандартно, как герой в сериале «Хороший доктор», а Уолтер, персонаж Каннингема, никогда не сдается, как Давос Сиворт в «Игре престолов».  

Юный гений Том вместе с харизматичным торговцем предметами искусства Уолтером ввязываются в смертельно опасную авантюру. Пока все жители Мадрида отвлечены Чемпионатом мира по футболу, у парней есть всего 90 минут, чтобы ограбить самый защищенный в мире банк, используя единственное оружие – мозг.

7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 15 апреля 2021
Премьера онлайн 3 марта 2021
Премьера в мире 3 марта 2021
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Жауме Балагуэро
Жауме Балагуэро
В ролях
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор
Лиам Каннингэм
Лиам Каннингэм
Астрид Берже-Фрисби
Астрид Берже-Фрисби
Сэм Райли
Сэм Райли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гениальное ограбление 4 постера
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Гениальное ограбление
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Подающий большие надежды студент-инженер Кембриджского университета Том получает неожиданное предложение от Уолтера – таинственного и немногословного торговца ценностями. Найденное им сокровище было изъято испанским правительством и помещено в Банк Испании. Теперь Уолтер нуждается в навыках Тома, чтобы выкрасть свою находку. Принцип работы столетнего механизма в банковском хранилище – загадка для всего мира, но еще более серьезной проблемой для команды Уолтера становится грозный…
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User 18 апреля 2021, 12:00
Сейчас хорошее стало русское! Можно и поддержать! 👍😉
ElizavetaPersonal 16 апреля 2021, 22:54
Фильм классный👍🏻. Не пожалела, что пошла. Лучше пойти на него, чем поддержать русское 💩.
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17 голосов
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