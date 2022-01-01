Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Бабак Наджафи
Бабак Наджафи
Babak Najafi
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Бабак Наджафи
Babak Najafi
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 сентября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Бабак Наджафи
Режиссер. Родился 14 сентября 1975 года. Тегеран, Иран.
Развернуть
Фильмография Бабак Наджафи
Гордая Мэри
боевик, триллер
2018, США
4.0
Падение Лондона
криминал, боевик, триллер
2015, США / Великобритания
7.0
Шальные деньги: Стокгольмский нуар
драма, триллер, криминал
2012, Швеция
7.0
Себбе
драма
2010, Швеция
7.0
Все фильмы
Related video
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»