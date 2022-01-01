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Падение Лондона
Падение Лондона, 2015: актеры и роли
London Has Fallen
Падение Лондона
2015 / США / Великобритания
Трейлер
7.7
Оцените
93
голоса
Рейтинг IMDb: 5.9
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Падение Лондона, 2015: актеры и роли
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Режиссер
Бабак Наджафи
Babak Najafi
В ролях
Джерард Батлер
Gerard Butler
Морган Фриман
Morgan Freeman
Аарон Экхарт
Aaron Eckhart
Шарлотта Райли
Charlotte Riley
Джеки Эрл Хэйли
Jackie Earle Haley
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Рада Митчелл
Radha Mitchell
Мелисса Лео
Melissa Leo
Роберт Форстер
Robert Forster
Колин Сэлмон
Colin Salmon
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