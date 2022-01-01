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Падение Лондона Падение Лондона
Киноафиша Фильмы Падение Лондона Падение Лондона, 2015: актеры и роли
London Has Fallen Падение Лондона 2015 / США / Великобритания
7.7 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Падение Лондона, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бабак Наджафи Бабак Наджафи Babak Najafi
В ролях
Джерард Батлер Джерард Батлер Gerard Butler Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Аарон Экхарт Аарон Экхарт Aaron Eckhart Шарлотта Райли Шарлотта Райли Charlotte Riley Джеки Эрл Хэйли Джеки Эрл Хэйли Jackie Earle Haley Анджела Бассетт Анджела Бассетт Angela Bassett Рада Митчелл Рада Митчелл Radha Mitchell Мелисса Лео Мелисса Лео Melissa Leo Роберт Форстер Роберт Форстер Robert Forster Колин Сэлмон Колин Сэлмон Colin Salmon
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