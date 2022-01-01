Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Выживший Выживший
Киноафиша Фильмы Выживший Выживший, 2015: актеры и роли
The Revenant Выживший 2015 / США
7.9 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Выживший, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту Алехандро Гонсалес Иньярриту Alejandro González Iñárritu
В ролях
Том Харди Том Харди Tom Hardy Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Leonardo DiCaprio Уилл Поултер Уилл Поултер Will Poulter Донал Глисон Донал Глисон Domhnall Gleeson Лукас Хаас Лукас Хаас Lukas Haas Пол Андерсон Пол Андерсон Paul Anderson Брендан Флетчер Брендан Флетчер Brendan Fletcher Брэд Картер Кристоффер Йонер Кристоффер Йонер Kristoffer Joner
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Приложение киноафиши