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Лукас Хаас
Лукас Хаас
Lukas Haas
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Лукас Хаас
Lukas Haas
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Дата рождения
16 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Лукас Хаас
Родился 16 апреля 1974 года. Голливуд, США.
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Фильмография Лукас Хаас
Полночь на злаковом поле
триллер
2021, США
3.0
Выживший
приключения, драма
2015, США
7.0
Джобс: Империя соблазна
драма, биография
2013, США
5.0
Начало
боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
8.0
Пока ее не было
триллер
2008, Германия / Канада / США
6.0
Премия Дарвина
комедия, приключения, мелодрама
2006, США
6.0
Альфа Дог
криминал, драма
2006, США
7.0
Путешественник
комедия, ужасы
2006, США
5.0
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