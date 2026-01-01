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Лукас Хаас
Lukas Haas
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Персоны
Лукас Хаас
Лукас Хаас
Lukas Haas
Дата рождения
16 апреля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Уэст-Голливуд, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Лукас Хаас
Родился 16 апреля 1974 года. Голливуд, США.
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Популярные фильмы
8.7
Начало
(2010)
7.9
Выживший
(2015)
7.8
Свидетель
(1985)
Фильмография Лукас Хаас
Паук-Нуар
детектив, фантастика
2026, США
3.2
Сорвать банк 3: Вор-джентльмен
The Gentleman Thief
боевик
2026, США
Смотреть трейлер
3.9
Сорвать банк 2: Высокие ставки
High Rollers
боевик
2025, США
4.8
Сорвать банк
Cash Out
боевик
2024, США
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4
Полночь на злаковом поле
Midnight in the Switchgrass
триллер
2021, США
Рецензия
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6.6
Война миров
драма, фантастика
2019, Франция
7.6
Праведные Джемстоуны
комедия
2019, США
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7.9
Выживший
The Revenant
приключения, драма
2015, США
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Рецензия
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