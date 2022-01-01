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Лукас Хаас

Lukas Haas
Лукас Хаас
Лукас Хаас Lukas Haas
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Дата рождения
16 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Лукас Хаас

Родился 16 апреля 1974 года. Голливуд, США.

Фильмография Лукас Хаас
Полночь на злаковом поле
Полночь на злаковом поле
триллер 2021, США
3.0
Выживший
Выживший
приключения, драма 2015, США
7.0
Джобс: Империя соблазна
Джобс: Империя соблазна
драма, биография 2013, США
5.0
Начало
Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.0
Пока ее не было
Пока ее не было
триллер 2008, Германия / Канада / США
6.0
Премия Дарвина
Премия Дарвина
комедия, приключения, мелодрама 2006, США
6.0
Альфа Дог
Альфа Дог
криминал, драма 2006, США
7.0
Путешественник
Путешественник
комедия, ужасы 2006, США
5.0
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