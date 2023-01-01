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Выживший
Награды и номинации фильма Выживший
The Revenant
Выживший
2015 / США
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7.9
Оцените
128
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Выживший
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Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2016
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим
Номинант
BAFTA 2016
Лучший фильм
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший злодей
Номинант
Лучшая драка
Номинант
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