Hugh GlassЯ больше не боюсь умирать. Я уже это сделал.
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Hugh GlassПока можешь дышать — борись. Дыши... просто дыши дальше.
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[повторяющаяся реплика]
Hugh Glass' WifeПока ты можешь сделать вдох, ты борешься. Ты дышишь. Продолжай дышать. Когда начинается буря и ты стоишь перед деревом, если смотреть на ветви, кажется, оно вот-вот упадёт. Но если смотреть на ствол, видна его устойчивость.
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John FitzgeraldТы проделал весь этот путь лишь ради своей мести, да? Наслаждался, Гласс?... Потому что ничто не вернёт твоего мальчика.
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HikucМоё сердце кровоточит. Но месть — в руках Творца.
John FitzgeraldУ нас была договорённость, Гласс! Я пытался сказать твоему парню! Понимаешь? Я пытался объяснить, что происходит, но он не слушал и продолжал орать. Он мог всех погубить! Но у нас с тобой была сделка. Вы все знаете, что там случилось. Клянусь душой, Господь знает, что там произошло.
Hugh GlassДоговорённости не было. Ты убил моего сына.
BridgerДумаю... Не могу перестать думать, правильно ли мы поступили...
John FitzgeraldНет! Нам не место гадать. Господь ведёт нас по пути, выбираем мы его или нет.
John FitzgeraldМой отец, он не был религиозным человеком, понимаешь? Если нельзя было это вырастить, убить или съесть, он просто в это не верил, и всё. И вот однажды он поехал в холмы Саба... Сан-Саба, да? Он отправился с парой друзей-техасских рейнджеров на охоту, знаешь? Всё как обычно, он так делал уже сотню раз, должна была быть трёхдневная охота, но на второй день всё пошло к чёрту. В ту ночь он потерял своих друзей, а потом команчи утащили лошадей, он остался голодный и в бреду... и он заполз в какую-то чащу, в эту... эту группу деревьев посреди никуда, торчащих в океане кустарника, и он нашёл религию. В тот момент он сказал мне... он нашёл Бога. И выяснилось, что Бог... это белка. Да. Большая, жирная такая. «Я нашёл Бога», — говорил он. «И пока сидел там, наслаждаясь славой и величием милосердия... я застрелил и съел этого урода».
Toussaint[на французском]Приведите девушку! Те пять лошадей — не просто так!
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Andrew HenryЯ не помню лица жены. На прошлой неделе она ещё была со мной. А теперь её нет. Боюсь, что не узнаю её, когда вернусь домой.
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John FitzgeraldОни мучают этого бедного убл#дка, правильнее будет добить его быстро.
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[первые слова]
Hugh Glass[на языке пауни]Всё нормально, сын... Я знаю, ты хочешь, чтобы это закончилось. Я здесь. Я буду здесь... Но ты не сдавайся. Слышишь меня? Пока ты можешь вдохнуть, ты борешься. Дыши... продолжай дышать.
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John FitzgeraldКапитан, у нас тут рой лесных ниг... ждущих, чтобы доделать дело.