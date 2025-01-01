Мой отец, он не был религиозным человеком, понимаешь? Если нельзя было это вырастить, убить или съесть, он просто в это не верил, и всё. И вот однажды он поехал в холмы Саба... Сан-Саба, да? Он отправился с парой друзей-техасских рейнджеров на охоту, знаешь? Всё как обычно, он так делал уже сотню раз, должна была быть трёхдневная охота, но на второй день всё пошло к чёрту. В ту ночь он потерял своих друзей, а потом команчи утащили лошадей, он остался голодный и в бреду... и он заполз в какую-то чащу, в эту... эту группу деревьев посреди никуда, торчащих в океане кустарника, и он нашёл религию. В тот момент он сказал мне... он нашёл Бога. И выяснилось, что Бог... это белка. Да. Большая, жирная такая. «Я нашёл Бога», — говорил он. «И пока сидел там, наслаждаясь славой и величием милосердия... я застрелил и съел этого урода».