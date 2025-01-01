Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Выживший Цитаты из фильма Выживший

Цитаты из фильма Выживший

Hugh Glass Я больше не боюсь умирать. Я уже это сделал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh Glass Пока можешь дышать — борись. Дыши... просто дыши дальше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Hugh Glass' Wife Пока ты можешь сделать вдох, ты борешься. Ты дышишь. Продолжай дышать. Когда начинается буря и ты стоишь перед деревом, если смотреть на ветви, кажется, оно вот-вот упадёт. Но если смотреть на ствол, видна его устойчивость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald Ты проделал весь этот путь лишь ради своей мести, да? Наслаждался, Гласс?... Потому что ничто не вернёт твоего мальчика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hikuc Моё сердце кровоточит. Но месть — в руках Творца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh Glass Я же сказал быть невидимым, сынок!
Hawk Хотя бы он...
Hugh Glass Если хочешь выжить, держи рот на замке!
Hawk Хотя бы он меня услышал.
Hugh Glass Они не слышат твой голос! Они видят только цвет твоего лица. Понимаешь? Понимаешь?
Hawk Понимаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald У нас была договорённость, Гласс! Я пытался сказать твоему парню! Понимаешь? Я пытался объяснить, что происходит, но он не слушал и продолжал орать. Он мог всех погубить! Но у нас с тобой была сделка. Вы все знаете, что там случилось. Клянусь душой, Господь знает, что там произошло.
Hugh Glass Договорённости не было. Ты убил моего сына.
John Fitzgerald Может, тебе стоило вырастить мужчину, а не какую-то тряпку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald Бог даёт, Бог и забирает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh Glass Мне нужна лошадь и ружьё.
Andrew Henry Нет, тебе нужен отдых и что-нибудь поесть. Я пойду за ним.
Hugh Glass Нет. Без меня ты его не найдёшь.
Andrew Henry Подожди до утра, он получит фору в сутки и уйдёт.
Hugh Glass Нет, не уйдёт. Он боится. Он знает, насколько я за ним гонялся. Как тот лось — когда они пугаются, уходят глубоко в лес. Я его загнал, он просто ещё не понял этого.
Andrew Henry Откуда такая уверенность?
Hugh Glass Потому что у него всё на кону. У меня был только тот парень — и он забрал его у меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh Glass Он боится. Он знает, как далеко я пришёл, чтобы найти его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Henry Правда, что ты убил офицера?
Hugh Glass Я лишь убил человека, который пытался убить моего сына.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Hugh Glass Нет... Месть в руках Бога. Не моих.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jones Эти шкуры украдены.
Elk Dog Вы у нас всё украли. Всё! Землю. Животных.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Boone На самом деле я уже начинаю скучать по жениной еде.
Stubby Bill Чёрт, а я уже начинаю скучать по твоей жене.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald В порядке ты, парень? Голова на месте?
Bridger Думаю... Не могу перестать думать, правильно ли мы поступили...
John Fitzgerald Нет! Нам не место гадать. Господь ведёт нас по пути, выбираем мы его или нет.
John Fitzgerald Мой отец, он не был религиозным человеком, понимаешь? Если нельзя было это вырастить, убить или съесть, он просто в это не верил, и всё. И вот однажды он поехал в холмы Саба... Сан-Саба, да? Он отправился с парой друзей-техасских рейнджеров на охоту, знаешь? Всё как обычно, он так делал уже сотню раз, должна была быть трёхдневная охота, но на второй день всё пошло к чёрту. В ту ночь он потерял своих друзей, а потом команчи утащили лошадей, он остался голодный и в бреду... и он заполз в какую-то чащу, в эту... эту группу деревьев посреди никуда, торчащих в океане кустарника, и он нашёл религию. В тот момент он сказал мне... он нашёл Бога. И выяснилось, что Бог... это белка. Да. Большая, жирная такая. «Я нашёл Бога», — говорил он. «И пока сидел там, наслаждаясь славой и величием милосердия... я застрелил и съел этого урода».
John Fitzgerald Да. Тебе, наверное, лучше закрыть глаза, парень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald [к Глассу] Смотри на меня, скальп.
Andrew Henry Хватит!
John Fitzgerald [к Глассу] Ты забываешь своё место, парень.
Hugh Glass Насколько я вижу, моё место — здесь, на умном конце этого ружья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Placard (in french) МЫ ВСЕ ДИКАРИ
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh Glass Сын мой. Я здесь. Ты меня слышишь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Henry Что случилось?
John Fitzgerald Мы сделали то, что должны были. Его правильно похоронили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Powaqa Я отрублю тебе яйца!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawk Ты слышишь ветер, отец? Помнишь, что мать говорила о ветре? Ветер не сломит дерево с крепкими корнями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh Glass [сыну] Они не слышат твой голос. Они видят только цвет твоего лица. Понимаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald Что заставляет тебя идти дальше?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald Жизнь? О какой жизни ты говоришь? У меня нет жизни! У меня есть только существование, и единственный способ, как я могу его вести — это через эти шкурки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald Судя по всему, я уже дважды тебя спас, парень... Для тебя я должен быть богом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald Этот коготь тебе не принадлежит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Toussaint [на французском] Приведите девушку! Те пять лошадей — не просто так!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Henry Я не помню лица жены. На прошлой неделе она ещё была со мной. А теперь её нет. Боюсь, что не узнаю её, когда вернусь домой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald Они мучают этого бедного убл#дка, правильнее будет добить его быстро.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Hugh Glass [на языке пауни] Всё нормально, сын... Я знаю, ты хочешь, чтобы это закончилось. Я здесь. Я буду здесь... Но ты не сдавайся. Слышишь меня? Пока ты можешь вдохнуть, ты борешься. Дыши... продолжай дышать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald Капитан, у нас тут рой лесных ниг... ждущих, чтобы доделать дело.
[На лодке после боя с арикара]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh Glass К лодке!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald Мне не очень нравится эта идея.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald Я просто говорю — дикарь есть дикарь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald А как насчёт его маленького полукровки сына? И какой, по-твоему, была его мама — дикаркой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Henry Если это не его
[Фитцджеральд]
Andrew Henry , мы его теряем.
Hugh Glass Если только он не записался снова, чтобы оправдать убийства... эти следы — его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Fitzgerald Скажи, что у тебя есть какой-то план.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh Glass Нам нужно сойти с этого корабля.
John Fitzgerald Хочешь сойти с корабля? И что тогда? Мы возьмём наши шкуры и будем торчать там, среди травы, как чертовы утки?
Hugh Glass Безопаснее всего пойти новым курсом обратно на сушу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»
Хогвартсы из Японии: 5 аниме для тех, кто скучает по «Гарри Поттеру» и любит что-то особенное
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
На Землю (возможно!) летят инопланетяне: вспоминаем 5 фильмов, в которых добром это не кончилось — от экранизации Кинга до Йовович на Аляске
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше