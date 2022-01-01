Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сказка для старых"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Брэд Картер
Брэд Картер
Brad Carter
О персоне
Фильмография
Брэд Картер
Brad Carter
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 декабря 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Форт-Уэрт, США
Фильмография Брэд Картер
Ночь в магазине ужастиков
приключения, семейный, фэнтези
2022, США
6.0
Диксиленд
криминал, драма
2017, США
5.0
Выживший
приключения, драма
2015, США
7.0
Зной
боевик, триллер, драма
2013, США
4.0
Все фильмы
Related video
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь