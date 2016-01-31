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Выживший Выживший
Киноафиша Фильмы Выживший Отзывы о фильме «Выживший»
The Revenant Выживший 2015 / США
7.8 Оцените
126 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Выживший»

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Наша рецензия

Новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту – кино настолько новаторское, что его вполне можно назвать в этом смысле революционным. Начать с того, что снят он вообще безо всяких осветительных приборов, исключительно при свете солнца либо костра. В кинематографе (если не считать любительских, студенческих или иных совсем уж микробюджетных работ) это – нечто неслыханное. Во всяком случае, опыт режиссера Андрея Смирнова и оператора Павла Лебешева, которые в 1967 году аналогичным способом…

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АнастасияС97 31 января 2016, 23:00
Фильм-унылая сказка, уже в начале хотелось закрыть глаза и спаааать... Затянутый, скучный. Спасает только красивая картинка ну и конечно игра Лео✊
31 января 2016, 23:00 Ответить
andrey144 31 января 2016, 23:00
Фильм на четверочку с минусом. С детьми идти не советую - жена половину фильма сидела с закрытыми глазами - много кровавых и жестоких сцен, а между ними красивые кадры природы. Фильм затянут. В поддержку фильма могу сказать, что если бы была премия Оскар за грим, то этот фильм точно бы взял этот оскар ✊
31 января 2016, 23:00 Ответить
Дмитрий 31 января 2016, 23:00
Фильм довольно жесткий, местами жестокий (к этому надо быть готовым). Операторская работа на высочайшем уровне, грим - ну очень натурально. Ди Каприо красавец, вырос очень сильно. Из минусов немного затянут, а в целом гуд.
31 января 2016, 23:00 Ответить
Mocker 31 января 2016, 23:00
Фильм 18+. И не зря. Столько крови и насилия...

К плюсам можно отнести:

1. Кровь и насилие по сюжету. Я думаю, так и было. Не убавить, не прибавить.

2. 100% кандидат на "Оскар" за операторскую работу. Съёмки потрясающие.

3. Я не люблю ди Каприо, но если ему ЗА ЭТО не дадут "Оскар" - тогда не знаю, за что ещё давать. Грим есть грим, но распухшие пальцы, не тающий на глазах снег - Лео через многое прошёл на съёмке - очевидно. Я уже не говорю о медведе.

4. Великолепный звук. Полный эффект присутствия.

5. Красивая природа - это ведь тоже работа бригады по поиску мест съёмки.

Минусы:

1. Длительность. Можно было минут на 30-40 сократить.

2. Слабый сценарий. Голливуд опять не дружит с законами природы.

3. В реальной жизни персонаж ди Каприо бы сдох - очевидно.

Вывод: если у вас есть 2,5 часа и вы не против посмотреть КРАСИВОЕ кино - рекомендую. Но, опять, таки много реальных сцен крови и насилия. Учитывайте это.
31 января 2016, 23:00 Ответить
Julie Wonders 31 января 2016, 23:00
Оператору - безоговорочный Оскар! Уникальное по своим шедевральным съемкам кино. От пейзажей просто перехватывает дыхание!

За сценарий Оскара бы не давала - слабенько. Сюжет на него не тянет, хотя и есть некоторые моменты, над которыми стоит задуматься, но не более. В целом, фильм, и правда, затянут. Многим покажется скучным.

Ну а старине Лео, конечно, Оскара - за усилия.

Фильм рекомендую для просмотра в кинотеатре с целью получения эстетического удовольствия. Давно не видела таких красивых съемок.
31 января 2016, 23:00 Ответить
Дженни_Кодес 31 января 2016, 23:00
Фильм понравился! Ди Каприо - супер-актёр! На такую роль согласиться и так прекрасно сыграть!

Мне затянуто не показалось. Было над чем подумать. Есть сюжеты, где темпо-ритм гнать не нужно! Это фильм как раз из таких.



По-человечески простая и глубокая мысль: не тот дикий, у кого кожа другого цвета, а тот, кто совершает дикие поступки.



31 января 2016, 23:00 Ответить
Ирик 31 января 2016, 23:00
кровавый нгатурализм, просто мясорубка, полфильма с закрытыми глазами. из плюсов: понимаешь, как на самом деле шел захват Америки и борьба с коренным народом -индейцами
31 января 2016, 23:00 Ответить
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