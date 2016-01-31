Новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту – кино настолько новаторское, что его вполне можно назвать в этом смысле революционным. Начать с того, что снят он вообще безо всяких осветительных приборов, исключительно при свете солнца либо костра. В кинематографе (если не считать любительских, студенческих или иных совсем уж микробюджетных работ) это – нечто неслыханное. Во всяком случае, опыт режиссера Андрея Смирнова и оператора Павла Лебешева, которые в 1967 году аналогичным способом…
К плюсам можно отнести:
1. Кровь и насилие по сюжету. Я думаю, так и было. Не убавить, не прибавить.
2. 100% кандидат на "Оскар" за операторскую работу. Съёмки потрясающие.
3. Я не люблю ди Каприо, но если ему ЗА ЭТО не дадут "Оскар" - тогда не знаю, за что ещё давать. Грим есть грим, но распухшие пальцы, не тающий на глазах снег - Лео через многое прошёл на съёмке - очевидно. Я уже не говорю о медведе.
4. Великолепный звук. Полный эффект присутствия.
5. Красивая природа - это ведь тоже работа бригады по поиску мест съёмки.
Минусы:
1. Длительность. Можно было минут на 30-40 сократить.
2. Слабый сценарий. Голливуд опять не дружит с законами природы.
3. В реальной жизни персонаж ди Каприо бы сдох - очевидно.
Вывод: если у вас есть 2,5 часа и вы не против посмотреть КРАСИВОЕ кино - рекомендую. Но, опять, таки много реальных сцен крови и насилия. Учитывайте это.
За сценарий Оскара бы не давала - слабенько. Сюжет на него не тянет, хотя и есть некоторые моменты, над которыми стоит задуматься, но не более. В целом, фильм, и правда, затянут. Многим покажется скучным.
Ну а старине Лео, конечно, Оскара - за усилия.
Фильм рекомендую для просмотра в кинотеатре с целью получения эстетического удовольствия. Давно не видела таких красивых съемок.
Мне затянуто не показалось. Было над чем подумать. Есть сюжеты, где темпо-ритм гнать не нужно! Это фильм как раз из таких.
По-человечески простая и глубокая мысль: не тот дикий, у кого кожа другого цвета, а тот, кто совершает дикие поступки.
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