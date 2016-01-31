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Новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту – кино настолько новаторское, что его вполне можно назвать в этом смысле революционным. Начать с того, что снят он вообще безо всяких осветительных приборов, исключительно при свете солнца либо костра. В кинематографе (если не считать любительских, студенческих или иных совсем уж микробюджетных работ) это – нечто неслыханное. Во всяком случае, опыт режиссера Андрея Смирнова и оператора Павла Лебешева, которые в 1967 году аналогичным способом…