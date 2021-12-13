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Брендан Флетчер
Брендан Флетчер
Brendan Fletcher
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Брендан Флетчер
Brendan Fletcher
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Дата рождения
15 декабря 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Брендан Флетчер
Родился 15 декабря 1981 года. Долина Комокс, Канада.
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Фильмография Брендан Флетчер
Дикий
боевик
2018, США
6.0
Контроль
боевик, триллер, детектив
2018, Канада
4.0
Выживший
приключения, драма
2015, США
7.0
Бладрейн 3
приключения, боевик, ужасы, фэнтези, комедия
2010, Германия / США / Канада
3.0
Ярость
драма, боевик
2009, Германия / Канада
6.0
Огрэ – чудовище
ужасы, фантастика, приключения
2008, США
4.0
Бладрейн 2: Освобождение
триллер, ужасы
2007, США
4.0
88 минут
криминал, триллер, драма
2007, Германия / США
7.0
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Шоу дебютирует уже на этой неделе.
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13 декабря 2021 15:02
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