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Кристоффер Йонер
Кристоффер Йонер
Kristoffer Joner
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Кристоффер Йонер
Kristoffer Joner
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Дата рождения
19 сентября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Кристоффер Йонер
Родился 19 сентября 1972 года. Ставангер, Норвегия.
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Фильмография Кристоффер Йонер
Разлом
боевик, триллер, драма
2018, Норвегия
6.0
Выживший
приключения, драма
2015, США
7.0
Волна
триллер, драма
2015, Норвегия
6.0
Целуй меня, черт возьми
драма, мелодрама, комедия
2013, Норвегия
6.0
Бэбиколл
драма, детектив, триллер
2011, Норвегия
6.0
Последний косяк
комедия, драма, криминал
2008, Норвегия
6.0
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