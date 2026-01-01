Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина Скверсьяти
Marina Squerciati
Дата рождения
30 апреля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Полиция Чикаго
(2014)
7.3
Маршалл
(2017)
7.0
Прогулка среди могил
(2014)
Фильмография Марина Скверсьяти
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2017
2014
2013
2012
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
7.3
Маршалл
Marshall
биография, драма
2017, США
Смотреть трейлер
7.9
Полиция Чикаго
драма, криминал
2014, США
7
Прогулка среди могил
A Walk Among the Tombstones
драма, криминал, боевик
2014, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.1
Спаркс
Sparks
триллер, боевик
2013, США
Смотреть трейлер
6.6
Милая Фрэнсис
Frances Ha
комедия
2012, США
Смотреть трейлер
