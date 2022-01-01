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Прокатчик A Company

О прокатчике

В 2012 году немецкая кинокомпания A Company Filmed Entertainment объявила о создании российского подразделения под названием A Company Russia. Она была основана Александром Ван Дюльменом в 2002 году, и её головной офис находится в Берлине. Российское же подразделение входит в медиахолдинг Александра Роднянского A.R.Films.

A Company Russia является партнёром компании «Двадцатый век Фокс СНГ» и совместно с ней занимается прокатом зарубежных и российских фильмов, имеющих большой потенциал на рынке. Конкретно A Company Russia осуществляет маркетинг и готовит к прокату фильмы, которые выходят под её брендом.

До того как открыть подразделение в России A Company Filmed Entertainment выпустила такие картины, как «Король говорит», «Мартовские иды» и «Остров проклятых». А первым релизом A Company Russia стала лента «Облачный атлас». После этого компания также выпустила фильмы «Мачете убивает», «Хоть раз в жизни», «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» и «Класс коррекции».

Фильмы
Про Любовь
Про Любовь
комедия 2015, Россия
0.0
Класс коррекции
Класс коррекции
драма 2014, Россия
0.0
Авантюристы
Авантюристы
мелодрама, приключения 2014, Россия
0.0
Рука дьявола
Рука дьявола
триллер 2014, США
0.0
Смотреть за 1 рубль
Левиафан
Левиафан
драма 2014, Россия
0.0
Прогулка среди могил
Прогулка среди могил
драма, криминал, боевик 2014, США
0.0
Смотреть за 1 рубль
Эксперимент: Зло
Эксперимент: Зло
ужасы 2014, США / Великобритания
0.0
Смотреть за 1 рубль
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер 2014, США
0.0
Все фильмы
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