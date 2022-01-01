Прокатчик A Company

В 2012 году немецкая кинокомпания A Company Filmed Entertainment объявила о создании российского подразделения под названием A Company Russia. Она была основана Александром Ван Дюльменом в 2002 году, и её головной офис находится в Берлине. Российское же подразделение входит в медиахолдинг Александра Роднянского A.R.Films.

A Company Russia является партнёром компании «Двадцатый век Фокс СНГ» и совместно с ней занимается прокатом зарубежных и российских фильмов, имеющих большой потенциал на рынке. Конкретно A Company Russia осуществляет маркетинг и готовит к прокату фильмы, которые выходят под её брендом.

До того как открыть подразделение в России A Company Filmed Entertainment выпустила такие картины, как «Король говорит», «Мартовские иды» и «Остров проклятых». А первым релизом A Company Russia стала лента «Облачный атлас». После этого компания также выпустила фильмы «Мачете убивает», «Хоть раз в жизни», «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» и «Класс коррекции».