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Киноафиша Фильмы Прогулка среди могил Цитаты из фильма Прогулка среди могил

Цитаты из фильма Прогулка среди могил

Matt Scudder Я делаю людям одолжения, а взамен они приносят мне подарки. Так что, что я могу сделать для вас?
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Matt Scudder Моя бывшая жена, она была вегетарианкой.
TJ И что случилось? Почему вы расстались? Она что, была такой курицей?
Matt Scudder Что?
TJ Курица. Дурочка. Знаешь, такие девушки, которые любят тебя только за подарки. Если у тебя нет блеска — ты для них никто.
Matt Scudder Ты по-английски не умеешь говорить?
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Ray [читает заголовок газеты 2000 года] Люди боятся всего не того.
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Ray Лейла... так её звали?
Matt Scudder Думал, ты бы запомнил.
Ray Нет, как только садятся в фургон — для меня это просто куски тела.
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Matt Scudder Знаешь, в патроннике ещё остался один? Сейчас. Собери его обратно. Ласкай. Теребонь, будто он часть тебя. Приятно, да?
TJ Понял... Весь смазанный и такой.
Matt Scudder Выключи предохранитель... Теперь взведи... Теперь приложи к виску и нажми эту чёрт#ую спусковую кнопку.
TJ Что?
Matt Scudder Ты меня слышал. Выстрели себе в голову. Лучше сразу с этим покончить. Потому что если ты ходишь с оружием, рано или поздно это случится. Нет перемотки назад. Нет выхода за попкорном и возвращения в кино. Только ты с этим пистолетом в руке, с идиотским выражением лица и твоими дырами по стенам.
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Kenny Kristo Ты раньше был копом, да?
Matt Scudder Да, я работал в 6-м участке в Виллидж некоторое время. А до этого — в 75-м.
Kenny Kristo Так почему ушёл?
Matt Scudder Мне не нравился график, мистер Кристо.
Kenny Kristo Да ну, тебя коррумпировали, да?
Matt Scudder Не совсем. Без этого было бы трудно содержать семью.
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Jonas Loogan Что я сказал, что меня выдало?
Matt Scudder Всё. Ты странный, Джонас
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Matt Scudder [говорит на собрании Анонимных Алкоголиков] Однажды я был вне службы в баре в Вашингтон-Хайтс, где копы не платили за выпивку. И тут зашли двое, чтобы ограбить место. Я погнался за ними на улицу, застрелил двоих, третьего ранил в ногу. Он больше никогда нормально не ходит. Да. В тот день я завязал с бухлом. После этого это уже не было так весело.
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Ray [по телефону] Она не могла сказать, какой породы была другая собака. Когда она умерла, она была молодой. Её усыпили, сказала она. Глупое слово, не находишь? Я имею в виду, если собираешься убить, надо иметь смелость сказать прямо, что ты делаешь. Ты не отвечаешь. Ты ещё там?
Matt Scudder Я здесь.
Ray Похоже, дворняга. Многие из нас такие.
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Albert Слушай... я просто хотел сказать...
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[первые реплики]
Danny Ortiz Тебе нужна помощь, чувак.
Matt Scudder О, Боже.
Danny Ortiz Мне всё равно. Хочешь на***ть свою жизнь — пожалуйста, но мою тоже не тронь. Мне нужно знать, что ты меня прикроешь. Не то чтобы ты вдруг ввалился мне за спину...
Matt Scudder Не парься, малинка.
Danny Ortiz В общем, это всё, что я хотел сказать.
Matt Scudder Это всё? Иди на х###!
[выходит из машины]
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Waitress - The Flame Уверена, ты не хочешь газировки или что-нибудь ещё, милый?
TJ Я знаю, ты просто обожаешь давать молодому чернокожему парню вроде меня одну из твоих газировок-убийц спермы. Но нет, спасибо, мадам. Я лучше воду выпью.
Matt Scudder Что?
TJ Газировки дают только малоимущим. В них куча химии, чтобы стерилизовать. Вот почему я пью только воду. Галлон в день, чтобы оставаться гидратированным.
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Matt Scudder Ты сейчас вот этим большим чёртовым ножом меня зарежешь?
Jonas Loogan Это будет меня тоже беспокоить. Долго, я знаю.
Matt Scudder Насколько тебя это будет беспокоить, если я заберу нож и воткну тебе в шею?
Jonas Loogan Ты правда мог бы так сделать?
Matt Scudder Да, мог бы. Но лучше не буду.
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Ray [веду переговоры по телефону] Можешь меня схватить.
Matt Scudder У тебя будет нож, о котором ты всё время говоришь, и пистолет, если хочешь.
Ray Увидишь моё лицо.
Matt Scudder Надень маску.
Ray Сужает обзор.
Matt Scudder Я уже знаю, как ты выглядишь, Рэй.
Ray Что ты знаешь?
Matt Scudder Я знаю, что ты генетический и#ч, которого, если бы я встретил десять лет назад на улице, выкинул бы из чёртова окна.
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Ray Кто, чёрт возьми, это?
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