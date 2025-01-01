Matt Scudder Моя бывшая жена, она была вегетарианкой.

TJ И что случилось? Почему вы расстались? Она что, была такой курицей?

TJ Курица. Дурочка. Знаешь, такие девушки, которые любят тебя только за подарки. Если у тебя нет блеска — ты для них никто.