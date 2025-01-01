RayНет, как только садятся в фургон — для меня это просто куски тела.
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Matt ScudderЗнаешь, в патроннике ещё остался один? Сейчас. Собери его обратно. Ласкай. Теребонь, будто он часть тебя. Приятно, да?
TJПонял... Весь смазанный и такой.
Matt ScudderВыключи предохранитель... Теперь взведи... Теперь приложи к виску и нажми эту чёрт#ую спусковую кнопку.
TJЧто?
Matt ScudderТы меня слышал. Выстрели себе в голову. Лучше сразу с этим покончить. Потому что если ты ходишь с оружием, рано или поздно это случится. Нет перемотки назад. Нет выхода за попкорном и возвращения в кино. Только ты с этим пистолетом в руке, с идиотским выражением лица и твоими дырами по стенам.
Matt Scudder[говорит на собрании Анонимных Алкоголиков]Однажды я был вне службы в баре в Вашингтон-Хайтс, где копы не платили за выпивку. И тут зашли двое, чтобы ограбить место. Я погнался за ними на улицу, застрелил двоих, третьего ранил в ногу. Он больше никогда нормально не ходит. Да. В тот день я завязал с бухлом. После этого это уже не было так весело.
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Ray[по телефону]Она не могла сказать, какой породы была другая собака. Когда она умерла, она была молодой. Её усыпили, сказала она. Глупое слово, не находишь? Я имею в виду, если собираешься убить, надо иметь смелость сказать прямо, что ты делаешь. Ты не отвечаешь. Ты ещё там?