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Лаура Бирн
Лаура Бирн
Laura Birn
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Лаура Бирн
Laura Birn
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Дата рождения
25 апреля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Хельсинки, Финляндия
Рост
168 см
Биография Лауры Бирн
Родилась 25 апреля 1981 года. Хельсинки, Финляндия.
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Фильмография Лауры Бирн
Игры, в которые играют люди
комедия
2020, Финляндия
7.0
Хелене
биография, драма, исторический
2020, Финляндия
6.0
Первый снег
драма
2020, Финляндия
6.0
Птицелов
драма, исторический, триллер
2019, Норвегия
6.0
Пустота
комедия, драма
2018, Финляндия
7.0
Сердце льва
мелодрама, драма
2013, Финляндия / Швеция
6.0
Голая бухта
драма
2012, Финляндия / Россия
4.0
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20 августа 2021 09:55
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