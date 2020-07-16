Неистовый, 2020

Лауреат премии «Оскар» Рассел Кроу выступает в роли социопата, одержимого идеей научить первого встречного манерам.

Режиссер Деррик Борте, в прошлом работавший с такими актерами, как Дэвид Духовны, Деми Мур и Джонатан Рис-Майерс, в «Неистовом» берется за постановку в новом для него жанре психологического триллера. Практически на каждом этапе проекта команда Борте сталкивалась с препятствиями: на стадии съемок из-за погодных условий регулярно останавливали работу, а прокат пришелся на непростые времена пандемии.

В жизни Рэйчел (Карен Писториус), кажется, абсолютно все идет наперекосяк: она переживает тяжелый развод, едва сводит концы с концами, так как вынуждена заботиться не только о себе и своем сыне Кайле (Гэбриел Бейтман), но также о своем младшем брате, его девушке и больной матери. Ее сын умен не по годам и оказывается гораздо более собранным, чем она, из-за чего Рэйчел чувствует, что не справляется с материнскими обязанностями. Для нее не задался не один день, а последние несколько месяцев, поэтому когда на дороге она встречает нерасторопного водителя, то не ограничивается дружелюбным сигналом, а, как сделали бы многие на ее месте, всячески демонстрирует свое недовольство. Однако она не знала, что мужчина за рулем не из тех, кто готов спустить такое на тормозах.