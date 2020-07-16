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Неистовый Неистовый
Киноафиша Фильмы Неистовый
Unhinged

Неистовый, 2020

2020 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Рассел Кроу в роли социопата срывает злость на матери-одиночке.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лауреат премии «Оскар» Рассел Кроу выступает в роли социопата, одержимого идеей научить первого встречного манерам.

Режиссер Деррик Борте, в прошлом работавший с такими актерами, как Дэвид Духовны, Деми Мур и Джонатан Рис-Майерс, в «Неистовом» берется за постановку в новом для него жанре психологического триллера. Практически на каждом этапе проекта команда Борте сталкивалась с препятствиями: на стадии съемок из-за погодных условий регулярно останавливали работу, а прокат пришелся на непростые времена пандемии.

В жизни Рэйчел (Карен Писториус), кажется, абсолютно все идет наперекосяк: она переживает тяжелый развод, едва сводит концы с концами, так как вынуждена заботиться не только о себе и своем сыне Кайле (Гэбриел Бейтман), но также о своем младшем брате, его девушке и больной матери. Ее сын умен не по годам и оказывается гораздо более собранным, чем она, из-за чего Рэйчел чувствует, что не справляется с материнскими обязанностями. Для нее не задался не один день, а последние несколько месяцев, поэтому когда на дороге она встречает нерасторопного водителя, то не ограничивается дружелюбным сигналом, а, как сделали бы многие на ее месте, всячески демонстрирует свое недовольство. Однако она не знала, что мужчина за рулем не из тех, кто готов спустить такое на тормозах.

В трейлере фильма был использован кавер на песню Heart-Shaped Box группы Nirvana из альбома 1993 года In Utero.

Съемки фильма проходили в Новом Орлеане во время сезона ураганов. Съемочной группе приходилось останавливать их почти каждый день из-за погодных условий.

Накануне встречи с режиссером Дерриком Борте Рассел Кроу намеревался отказаться от роли, однако все, кто читал сценарий, говорили о том, как он хорош, и актер все же согласился.

По мнению исполнителя главной роли Рассела Кроу, сюжет фильма — не столько самостоятельная история, сколько возможный взгляд на современность, когда подобные истории случаются все чаще. Он отмечал, что его так пугала эта мысль, что это стало одной из причин, по которой первоначально он собирался отказаться от роли.

Рассел Кроу, которого в медиа часто описывают как человека агрессивного и вспыльчивого, говорил, что эти ярлыки сделали для него опыт исполнения роли настолько гневливого персонажа «весьма занимательным».

Нет ничего опаснее человека, доведенного до точки кипения. Особенно, если жизнь обошлась с ним несправедливо и теперь ему нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым повздорила на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага. Теперь он не остановится пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой набирающей скорость смертельной игре.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 25 сентября 2020
Премьера онлайн 17 ноября 2020
Премьера в мире 16 июля 2020
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Деррик Борте
В ролях
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Джимми Симпсон
Джимми Симпсон
Гэбриел Бейтман
Гэбриел Бейтман
Карен Писториус
Карен Писториус
Люси Фауст
Люси Фауст
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неистовый 5 постеров
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Неистовый
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Наша рецензия
Сюжет «Неистового» невероятно прост: несколько грубых слов, опрометчиво брошенных Рэйчел в адрес замешкавшегося на светофоре водителя, становятся катализатором череды событий, которые грозят ей и ее семье гибелью от рук этого самого водителя. Звучит такая история, казалось бы, абсурдно, ведь кого из нас периодически не раздражает бесконечное стояние в пробках, медлительные пассажиры в общественном транспорте или грубость отдельно взятых личностей? Большинство в таких случаях…
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medved69kg 12 августа 2021, 10:18
Остросюжетный
vodeta 14 августа 2020, 09:53
Отличный фильм! Просто то,что надо когда тебя все и всё достало! Смотрится на одном дыхании, держит в напряжении и что мне очень понравилось- не даёт… Читать дальше…
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В своем новом фильме Рассел Кроу сыграет миллионера, который организовывает турнир по покеру За постановку отвечает режиссер «Целуя девушек».
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17 мая 2021 12:10
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12 октября 2020 15:45
Режиссер «Неистового» снимет подростковый хоррор про прыжок во времени Деррик Борте станет не только постановщиком, но и сценаристом нового ужастика.
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16 сентября 2020 15:34
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