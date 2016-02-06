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Детектив Мэтт Скаддер – это не гибрид Скалли и Малдера, как могли бы подумать иные российские зрители, плохо знакомые с современным американским неонуаром. Мэтт Скаддер – это герой целой серии романов одного из главных мастеров жанра, Лоуренса Блока (который, впрочем, не только по названному жанру: доработка сценария «Моих черничных ночей» тоже его рук дело). Другой роман из упомянутой серии, «Восемь миллионов способов умереть», написанный в 1982 году, был…