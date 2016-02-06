Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Временные ограничения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Прогулка среди могил Прогулка среди могил
Киноафиша Фильмы Прогулка среди могил Отзывы о фильме «Прогулка среди могил»
A Walk Among the Tombstones Прогулка среди могил 2014 / США
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Прогулка среди могил»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Детектив Мэтт Скаддер – это не гибрид Скалли и Малдера, как могли бы подумать иные российские зрители, плохо знакомые с современным американским неонуаром. Мэтт Скаддер – это герой целой серии романов одного из главных мастеров жанра, Лоуренса Блока (который, впрочем, не только по названному жанру: доработка сценария «Моих черничных ночей» тоже его рук дело). Другой роман из упомянутой серии, «Восемь миллионов способов умереть», написанный в 1982 году, был…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Очевидец 6 февраля 2016, 14:30
Ответ на сообщение Swi4e1 от 24/10/2014 - 02:05:02


Скучно потому, что харизма у Нисона депрессивная да и сам фильм тоже.
6 февраля 2016, 14:30 Ответить
Swi4e1 6 февраля 2016, 14:30
Не впечатлил , что то . Ожидал большего. Снят хорошо фильм , но скучный.



5/10
6 февраля 2016, 14:30 Ответить
Lil 8 февраля 2016, 10:09
Не смогла заценить. Очень унылая и с избитым сюжетом картина (без замеса с наркотемой тоже не обошлось). С Хичкоком ясен пень сравнивать не приходится, но и на закрученную историю с серией загадочных похищений не тянет. Если в самом начале еще была интрига и зрителя еще можно было удержать в напряжении, то концовка просто ни о чем. Местами даже пробирало на смех. Стесняюсь такое писать, но это совершенно не уровень Ниссона. Проходной фильмец, который никто не запомнит. Пытались сделать как можно острее, а получилось слишком избито и плоско, не смотря на многообещающее начало. 3/10.

Да, виды кладбища впечатляют
8 февраля 2016, 10:09 Ответить
kisylya 8 февраля 2016, 10:09
Лиам Нисон супер! ✊
8 февраля 2016, 10:09 Ответить
Foggy 8 февраля 2016, 10:09
усынови меня, о Лиам Нисон!! вон кисуля тоже видимо хочет от тебя детей



посмотрел позевывая...захочу глянуть детектив - пересмотрю Crimson rivers с отвратительно умилительным Рено, захочу триллера - пересмотрю Семь, в котором можно всех хвалить, но Спейси был просто за гранью...этот фильм второй раз даже мысли не возникнет посмотреть

из актеров понравился только брат дилера с модным причесоном ✊ , чтобы все нарики и с такими начесами в кафе гуляли ✊ , я думаю молодой Питти такого бы не постеснялся ✊ и у парня из Reservoir Dogs такой же чуб был только покороче ✊

ps Нисон у меня уже прочно ассоциируется с вялотекущими и нудными фильмами не то, что без изюминок, а вообще с одноразовыми поделками

pps и до Мax Payne тут как до края галактики, там ТРАГИЗМ, а здесь так...жену наркодилера в мусорные пакеты расфасовали...с коровами и свиньями каждый день такое происходит, и ничего ✊

ppps хотите кино про маньяков, кстати, Забавные Игры нормально так развлекает (оригинал Ханеке, не американский ремейк), там тоже не очень правдоподобно, но хоть не как здесь (от удавки со стороны, не отжатой пистолетом, даже следов не осталось, от выстрела над ухом глохнут, от нескольких можно и контузию наверно получить и тд и тп дальше лень даже расписывать ляпы ✊ )
8 февраля 2016, 10:09 Ответить
Очевидец 8 февраля 2016, 10:09
Крепко сделанный детектив, построенный на предельной реалистичности происходящего и харизме Лиама Нисона. Здесь Нисон не супергерой с талантами Холмса или Пуаро, пробивной способностью Брюса Уиллиса или ловкостью Джеки Чана, он только стреляет хорошо, да и только; наоборот предельно принижен и даже борется с пагубной привычкой в течение всего фильма, что на мой взгляд перебор, но отменяет лирическую линию главного героя. До конца фильма (как это и бывает в жизни!)не может выйти на преступников и это происходит только благодаря очередному преступлению. Разумеется ему нашли "напарника", плюс показали с человеческой стороны, чтобы повторить успех других кинодетективов. Что касается "ляпов", то тогда нужно отказаться от самого сюжета фильма - кто посмеет тронуть членов семьи наркобарона кроме полиции, ведь их круглосуточно охраняют. Концовка тоже вполне реалистичная - в других фильмах преступник вообще оживает несколько раз.✊

Один раз посмотреть стоит. 7/10.
8 февраля 2016, 10:09 Ответить
Toporock 9 февраля 2016, 02:07
Вполне. Получилось хотя бы потому, что ожидаешь "заложницу", а получаешь какой никакой нуар 90х, если можно вообще так назвать... Все на месте, очень хорошая операторская работа, хромают только второстепенные персонажи, да и концовка дибильная. Поэтому 5\10
9 февраля 2016, 02:07 Ответить
fanbunga 9 февраля 2016, 02:07
годный нуар, я уже дважды посмотрела ✊
9 февраля 2016, 02:07 Ответить
av52629 9 февраля 2016, 02:07
реалистично
9 февраля 2016, 02:07 Ответить
Swi4e1 9 февраля 2016, 08:18
Цитата (Stranger, 07/10/2014 - 22:37:19):



Отличный отзыв. Пойду обязательно

9 февраля 2016, 08:18 Ответить
Андрей 6 июня 2020, 12:16
Оценка
начало было интересное, но...
4 балла из 10ти!
кто и почему были эти маньяки? и второе, когда у бандитов, особенно нарко, что-то отнимают они разве не поднимают своих "коллег"
(тем более русские! ;))?
смятый какой-то сюжет, в общем
6 июня 2020, 12:16 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Жили-были
Жили-были 3 комментария
Вызов
Вызов 256 комментариев
Ночная сова
Ночная сова 2 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
Ужас Истфилда: Первое изгнание 1 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 31 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 43 комментария
Мегалодон
Мегалодон 21 комментарий
До рассвета
До рассвета 21 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 23 комментария
Баба Яга спасает мир 1 комментарий
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 21 комментарий
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 1 комментарий
Русалочка
Русалочка 2 комментария
Полчан 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App