Детектив Мэтт Скаддер – это не гибрид Скалли и Малдера, как могли бы подумать иные российские зрители, плохо знакомые с современным американским неонуаром. Мэтт Скаддер – это герой целой серии романов одного из главных мастеров жанра, Лоуренса Блока (который, впрочем, не только по названному жанру: доработка сценария «Моих черничных ночей» тоже его рук дело). Другой роман из упомянутой серии, «Восемь миллионов способов умереть», написанный в 1982 году, был…
Скучно потому, что харизма у Нисона депрессивная да и сам фильм тоже.
5/10
Да, виды кладбища впечатляют
✊
посмотрел позевывая...захочу глянуть детектив - пересмотрю Crimson rivers с отвратительно умилительным Рено, захочу триллера - пересмотрю Семь, в котором можно всех хвалить, но Спейси был просто за гранью...этот фильм второй раз даже мысли не возникнет посмотреть
из актеров понравился только брат дилера с модным причесоном ✊ , чтобы все нарики и с такими начесами в кафе гуляли ✊ , я думаю молодой Питти такого бы не постеснялся ✊ и у парня из Reservoir Dogs такой же чуб был только покороче ✊
ps Нисон у меня уже прочно ассоциируется с вялотекущими и нудными фильмами не то, что без изюминок, а вообще с одноразовыми поделками
pps и до Мax Payne тут как до края галактики, там ТРАГИЗМ, а здесь так...жену наркодилера в мусорные пакеты расфасовали...с коровами и свиньями каждый день такое происходит, и ничего ✊
ppps хотите кино про маньяков, кстати, Забавные Игры нормально так развлекает (оригинал Ханеке, не американский ремейк), там тоже не очень правдоподобно, но хоть не как здесь (от удавки со стороны, не отжатой пистолетом, даже следов не осталось, от выстрела над ухом глохнут, от нескольких можно и контузию наверно получить и тд и тп дальше лень даже расписывать ляпы ✊ )
Один раз посмотреть стоит. 7/10.
Отличный отзыв. Пойду обязательно
✊
4 балла из 10ти!
кто и почему были эти маньяки? и второе, когда у бандитов, особенно нарко, что-то отнимают они разве не поднимают своих "коллег"
(тем более русские! ;))?
смятый какой-то сюжет, в общем
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