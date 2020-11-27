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Дженнифер Грей
Дженнифер Грей
Jennifer Grey
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Дженнифер Грей
Jennifer Grey
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Дата рождения
26 марта 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Дженнифер Грей
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Фильмография Дженнифер Грей
Не вместе
драма
2018, США
5.0
В твоих глазах
драма, фантастика, комедия, мелодрама
2014, США
8.0
Ветер крепчает
драма, анимация, аниме
2013, Япония
7.0
Чужой билет
мелодрама, драма
2000, США
5.0
Ищейки с Бродвея
комедия, драма, мелодрама
1989, США
5.0
Грязные танцы
мюзикл, драма, комедия
1987, США
7.0
Выходной день Ферриса Бьюллера
комедия
1986, США
7.0
Красный рассвет
триллер, драма, приключения, боевик
1984, США
6.0
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Звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей подтвердила, что в сиквеле не будет героя Патрика Суэйзи
История пойдет в другом направлении.
Написать
27 ноября 2020 11:47
Спустя 33 года: «Грязные танцы» могут получить сиквел с Дженнифер Грей
Студия Lionsgate разрабатывает секретный танцевальный проект, который может оказаться продолжением культовой ленты 80-х.
Написать
15 июля 2020 16:40
Звезда «Грязных танцев» отказалась сняться в ремейке
На волне популярности ремейков фильмов восьмидесятых и девяностых новой версией обзаведется и мелодрама «Грязные танцы», в которой некогда главные роли исполнили Патрик Суэйзи и Дженнифер
Написать
9 августа 2016 15:11
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