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Киноафиша Дистрибьютеры Пионер

Прокатчик Пионер

О прокатчике

Кинокомпания «Пионер» была основана на базе одноимённого кинотеатра, который осуществляет свою деятельность в Москве в обновлённом виде с 2009 года. Кинотеатр показывает самое разное кино, от артхауса до блокбастеров, а также проводит специальные кинопоказы и является организатором нескольких проектов. Также входит в ассоциацию артхаусных кинотеатров CICAE и Europa Cinemas.

С 2017 года компания «Пионер» занимается дистрибуцией отечественных и зарубежных фильмов на территории России. Первыми, наиболее громкими премьерами, стали ленты «Танцовщик» об артисте балета Сергее Полунине и «Теснота» Кантемира Балагова, завоевавшая множество призов на кинофестивалях.

Фильмы
Щенячий Патруль и подсказки Бульки для всех: Новые герои
Щенячий Патруль и подсказки Бульки для всех: Новые герои
анимация, детский 2022, США
0.0
ФиксиКИНО. Вселенная приключений
ФиксиКИНО. Вселенная приключений
детский, семейный, анимация 2022, Россия
0.0
Брат во всем
Брат во всем
драма 2022, Россия
0.0
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание
анимация, детский 2022, США
0.0
Белль и Себастьян: Новое поколение
приключения, семейный 2022, Франция
0.0
Фауст
Фауст
драма 2021, Россия
0.0
Разжимая кулаки
Разжимая кулаки
драма 2021, Россия
0.0
ФиксиКИНО. Большая перемена
ФиксиКИНО. Большая перемена
анимация, детский 2021, Россия
0.0
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