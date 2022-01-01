Прокатчик Пионер

Кинокомпания «Пионер» была основана на базе одноимённого кинотеатра, который осуществляет свою деятельность в Москве в обновлённом виде с 2009 года. Кинотеатр показывает самое разное кино, от артхауса до блокбастеров, а также проводит специальные кинопоказы и является организатором нескольких проектов. Также входит в ассоциацию артхаусных кинотеатров CICAE и Europa Cinemas.

С 2017 года компания «Пионер» занимается дистрибуцией отечественных и зарубежных фильмов на территории России. Первыми, наиболее громкими премьерами, стали ленты «Танцовщик» об артисте балета Сергее Полунине и «Теснота» Кантемира Балагова, завоевавшая множество призов на кинофестивалях.