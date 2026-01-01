Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Масахико Нишимура
Masahiko Nishimura
Масахико Нишимура
Masahiko Nishimura
Дата рождения
12 декабря 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Рост
178 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
Принцесса Мононоке
(1997)
Билеты
7.7
Ветер крепчает
(2013)
Билеты
7.4
Дзен
(2009)
Фильмография Масахико Нишимура
6.2
Переезд по-самурайски
Hikkoshi daimyô!
комедия, исторический
2019, Япония
7.7
Ветер крепчает
Kaze tachinu / The Wind Rises
драма, анимация, аниме
2013, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
7.4
Дзен
Zen
биография, драма
2009, Япония
8.3
Принцесса Мононоке
Mononoke-hime / Princess Mononoke
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
