[В сцене после титров Фред стоит перед семейным портретом]

Fred Пап, я просто хочу поделиться с тобой своими достижениями. Ты для меня очень много значишь, и, честно говоря, я всегда чувствовал дистанцию — ты всё время на семейном острове, а мне просто хочется, чтобы ты увидел, как-

[Фред прикасается к портрету, он открывается, показывая секретную комнату. Внутри большой компьютерный пульт, два комплекта супергеройских костюмов и множество разных гаджетов. Фред заходит в комнату и оглядывается. Он поднимает пару трусов]

[Отец Фреда входит в комнату, и оказывается, что это сам Стэн «Человек» Ли]

Fred's Dad [Он держит трусы и гордо показывает их] Я ношу их спереди. Я ношу их сзади.

Fred Фред, отец Фреда: [Фред подпевает] Я выворачиваю их наизнанку. Потом ношу и спереди, и сзади.

[Фред радостно обнимает отца]