Цитаты из мультфильма Город героев

Цитаты из мультфильма Город героев

Бэймакс [при приветственном стуке кулаками] : Балалалала
Бэймакс [Хиро, который застрял и завален кучей фигурок] По шкале от одного до десяти, насколько у тебя болит?
Хиро [раздражённо] Ноль.
Бэймакс Плакать — это нормально.
Хиро Нет! Нет, нет, нет, нет, нет!
Бэймакс [поднимает Хиро и держит его, как младенца] Плач — естественная реакция на боль.
Хиро [вырывается из рук Бэймакса] Я не плачу.
Бэймакс Я проведу сканирование на предмет повреждений.
Хиро [решительно] НЕ сканируй меня.
Бэймакс Сканирование завершено.
Хиро Не верю.
Бэймакс Травм не обнаружено. Однако уровень гормонов и нейротрансмиттеров указывает на перепады настроения, характерные для подросткового возраста. Диагноз: пубертат.
Хиро [удивлённо] Воу, что?
Go Go Почему мы остановились?
Wasabi Светофор красный!
Go Go В погоне на машине нет красных светофоров!
[повторяющиеся реплики]
Бэймакс Тадаси здесь.
Hiro Я не могу тебя тоже потерять!
Baymax [подходит к Хиро после активации в его комнате] Здравствуйте. Я Бэймакс, ваш персональный помощник по здоровью.
Hiro [удивлённо] Эээ, привет... Бэй-Бэймакс, я и не знал, что ты ещё... активен.
Baymax Я услышал звук тревоги. В чём проблема?
Hiro О, я просто чуть-чуть ударился пальцем. Всё нормально.
Baymax По шкале от одного до десяти, как бы ты оценил боль?
Hiro Ноль? Я-Я в порядке, честно. Спасибо. Можно уменьшаться.
Baymax Болит, если я коснусь?
[Он тянется, чтобы коснуться ноги Хиро]
Hiro Нет, нет, нет, не надо. Не трогай. Всё нормально...
[Хиро спотыкается о ящик с инструментами и падает назад в пространство между кроватью и столом. Он пытается вылезти, но понимает, что застрял]
Baymax Ты упал.
Hiro [раздражённо] Ага, не заметил.
[последние реплики]
Hiro [закадровый голос] Мы не собирались становиться супергероями. Но иногда жизнь идёт не по плану. Зато мой брат хотел помочь многим людям — и вот что мы собираемся делать. Кто мы такие?
[появляется титр]
Baymax Полёты делают меня лучше в уходе за больными.
Бэймакс [Хиро пытается заставить его бежать] Я не быстрый.
Hiro [встреча с друзьями Тадаси] Хани Лемон? Го Го? Васаби?
Wasabi [расстроенно] Я один раз на футболку васаби пролил, ребята. ВСЕГО ОДИН РАЗ!
Tadashi [смеётся] Фред — это тот, кто придумывает прозвища.
Hiro А кто такой Фред?
Fred [появляется за Хиро в костюме талисмана] Этот парень! Вот он!
[Хиро вздрагивает и отскакивает в испуге]
Fred Эй-эй! Не пугайся.
Fred [открывает рот костюма, показывая лицо] Это всего лишь костюм. Это не моё настоящее лицо и тело.
[жмёт руку Хиро]
Fred Меня зовут Фред. Днём — талисман школы. Но ночью...
Fred [Фред делает несколько эффектных движений с табличкой, которую держит] Я тоже талисман школы.
Hiro А на каком ты факультете?
Fred Нет-нет-нет. Я не студент. Но я — БОЛЬШОЙ любитель науки.
Fred [садится и берёт комикс с оборотнем на обложке] Я пытался уговорить Хани разработать формулу, которая позволит мне превращаться в огнедышащего ящера по желанию. Но она говорит, что это "не наука".
Honey Lemon Это-это действительно не наука.
Fred Да. И, наверное, лучевая пушка, которую я просил у Васаби, тоже "не наука", да?
Wasabi Нет.
Fred Тогда как насчёт невидимого бутерброда? Представляешь, ешь бутерброд, а все думают, что ты сумасшедший!
Wasabi Хватит уже.
Fred [говорит в камеру] Хиро, если бы у меня сейчас могла быть любая суперспособность, я бы хотел пролезть через эту камеру и крепко тебя обнять.
Васабі Мой мозг ненавидит мои глаза за то, что они это видят.
[В сцене после титров Фред стоит перед семейным портретом]
Fred Пап, я просто хочу поделиться с тобой своими достижениями. Ты для меня очень много значишь, и, честно говоря, я всегда чувствовал дистанцию — ты всё время на семейном острове, а мне просто хочется, чтобы ты увидел, как-
[Фред прикасается к портрету, он открывается, показывая секретную комнату. Внутри большой компьютерный пульт, два комплекта супергеройских костюмов и множество разных гаджетов. Фред заходит в комнату и оглядывается. Он поднимает пару трусов]
Fred's Dad Фред.
[Отец Фреда входит в комнату, и оказывается, что это сам Стэн «Человек» Ли]
Fred's Dad Сынок.
Fred Пап.
Fred's Dad [Он держит трусы и гордо показывает их] Я ношу их спереди. Я ношу их сзади.
Fred Фред, отец Фреда: [Фред подпевает] Я выворачиваю их наизнанку. Потом ношу и спереди, и сзади.
Fred Пап!
[Фред радостно обнимает отца]
Fred's Dad Нам *очень* есть о чём поговорить!
Baymax [глядя на то, как новая броня сидит на его довольно округлом животе] Меня это немного беспокоит.
Tadashi Тебе лучше загладить вину перед тётей Кэсс, пока она не съела всё в кафе.
Hiro [не очень слушает] Ну да.
Tadashi И надеюсь, ты сделал выводы, болван.
Hiro [смотрит на него, честно] Абсолютно.
Tadashi [понимает, что он врёт, раздражён] Ты же идёшь на бой роботов, правда?
Hiro [спокойно] В городе идёт бой! Если я сейчас уйду, успею!
[Он хватает своего боевого робота и начинает уходить. Тадаши хватает его и поворачивает обратно]
Tadashi [раздражённо] КОГДА ты уже начнёшь что-то делать с этим своим огромным мозгом?
Hiro Что? Пойти в колледж, как ты? Чтобы мне рассказывали то, что я и так знаю?
Tadashi [обижен словами Хиро] Невероятно.
Fred [поёт] Шесть отважных друзей, во главе с Фредом, их лидером, Фреед! Ангелы Фреда, мм-м-м! Ангелы Фреда, мм-м-м! Используют силу солнца с древним амулетом, что нашли на чердаке! Ммм-м-м! Амулет зелёный! Ммм-м-м! Наверное, изумруд...
Wasabi Фред? Я тебе ЛАЗЕР-РУКОЙ в морду дам!
Fred А, добро пожаловать в мой дом! По-французски это значит «входная дверь».
Honey Lemon На самом деле… не совсем.
Хиро [после полета на Бэймаксе] Я больше никогда не сяду в автобус.
[повторяющаяся фраза]
Бэймакс О, нет.
Fred Суперпрыжок! Гравитация давит!
[Заблокировано микроботами]
Fred Жёстко падаю!
Васабии [Во время погони на машине] Почему он пытается нас убить?
[Он высовывает голову из окна]
Васабии Эээ, почему ты пытаешься нас убить?
Фред Это классика злодеев. Мы слишком много видели!
Хани Лемон Не спеши с выводами. Мы НЕ знаем, что он хочет нас убить.
Фред [замечает машину, летящую на них] МАШИНА!
Хани Лемон ОН ХОЧЕТ НАС УБИТЬ!
Hiro Ладно. Если тётя спросит, мы весь день были в школе. Понял?
Baymax [громко] Мы выпрыгнули из окна!
Hiro Нет! Тише! Шшш!
Baymax [шёпотом] Шшш! Мы выпрыгнули из окна!
Hiro Такое нельзя говорить рядом с тётей Кэсс. Шшш!
Baymax Шшш!
Baymax [Хиро поднимается по лестнице. Баймакс пытается за ним, но спотыкается на первой ступеньке, потом быстро поднимается] Шшш!
Cass Хиро? Ты дома, милый?
Hiro Эээ, да.
Cass Я, кажется, тебя слышала. Привет.
Hiro [непринуждённо] П-привет, тётя Кэсс.
Cass Ой, посмотри на моего маленького студента. Не могу дождаться, чтобы всё услышать! Крылышки почти готовы.
Baymax Уииии!
Hiro [шепчет] Потише!
Cass Да, уиии! Уии-хо!
Cass [пока Хиро отчаянно пытается затолкать Баймакса наверх по лестнице, незаметно] Ладно, готовься, сейчас тебе лицо подплавят! Ты завтра всё почувствуешь, понял? Садись, рассказывай всё.
[Она оборачивается, а Хиро уже нет]
Hiro [торопливо спускается вниз по лестнице] Эээ, дело в том, что я поздно записался, и мне нужно многое догонять в учёбе.
[Громкий стук]
Cass Что это было?
Hiro Мочи. Ох, этот чертов кот!
[замечает, как Мочи трется о ноги]
Cass Ну хотя бы возьми тарелку с собой, хорошо?
[Хиро быстро закидывает Мочи в свою комнату]
Cass Не переутомляйся.
Hiro Спасибо за понимание.
Baymax [гладит Мочи] Волосатый малыш! Волосааатый малыш!
Hiro Ладно, пошли.
Baymax Медицинская помощь, твой ли... личный помощник Баймакс.
Hiro Одна нога перед другой.
[Баймакс пытается встать на зарядку, но постоянно промахивается мимо ступеньки]
Го Го [встреча с Хиро] Добро пожаловать в лабораторию ботаников.
Хиро [нервно смеётся] Да.
[о прототипе велосипеда Го Го]
Хиро Я ещё никогда не видел электромагнитную подвеску на велосипеде.
Го Го Никакого сопротивления, быстрее байк.
[снимает одно из колёс]
Го Го Но всё равно недостаточно быстро.
[швыряет колесо в корзину]
Го Го Пока что.
Honey Lemon [Взрывает башню из микроботов всей своей сумочкой с химическими шарами] УУУ! Вот это химическая реакция!
Hiro Все говорят, что пока мы его помним, он не ушёл навсегда. Но всё равно больно.
Tadashi Вау, сегодня тут много классных штук. Как ты себя чувствуешь?
Hiro Ты говоришь с бывшим бойцом роботов. Мне нужно гораздо больше, чтобы выбить меня из колеи.
Go Go Да, он нервничает.
Fred Не бойся, малыш, тебе нечего бояться.
Honey Lemon Он такой напряжённый.
Hiro Нет, я не напряжён!
Honey Lemon Расслабься, Хиро. Твоя техника просто потрясающая. Скажи ему, Go Go.
Go Go Хватит ныть. Взрослей.
Hiro Со мной всё в порядке!
Wasabi Что тебе нужно, малыш? Дезодорант, мятная таблетка, свежие трусы?
Go Go Трусы? Тебе срочно нужна помощь.
Wasabi Эй, я всегда готов.
Fred Я не стирался шесть месяцев. Одна пара на четыре дня. Сначала ношу лицевой стороной, потом изнанкой, потом снова лицевой и снова изнанкой.
[Wasabi делает рвотные движения]
Tadashi Вау, это и отвратительно, и круто.
Go Go Не подбадривай его.
Fred Это называется переработка.
Hiro [как игрушки скатываются с полки и бьют его по голове] Ай!
Baymax По шкале от 1 до...
Hiro Ай!
Baymax По шкале...
Hiro Ах!
Baymax По шкале...
Hiro Ох!
Baymax По шкале от 1 до 10...
Hiro Ооо!
Baymax По шкале от 1 до 10, насколько вы оцениваете свою боль?
Hiro Кхм, ноль.
[Хиро рассказывает друзьям о Йокае]
Hiro Я не знаю... Мы ничего о нём не знаем.
Baymax Его группа крови — AB отрицательная, уровень холестерина...
Hiro Бэймакс, ты его просканировал?
Baymax Я запрограммирован оценивать потребности в здравоохранении каждого.
Hiro ДА, я могу использовать данные твоего сканирования, чтобы найти его!
Хиро [ощупывая поверхность Бэймакса] Винил?
Тадаши Да. Я хочу сделать его непритязательным... таким, чтобы хотелось обнять.
Хиро [с улыбкой] Похоже на шагающий зефир.
[Бэймаксу]
Хиро Без обид.
Бэймакс Я робот. Меня нельзя обидеть.
Бэймакс [Хиро] По шкале от одного до десяти, насколько у тебя болит?
Хиро Физически?
[Он смотрит злобно на Тадаши]
Хиро Или эмоционально?
Hiro Вау, это целая куча вольфрамового карбида.
Honey Lemon Пятьсот ФУНТОВ! Иди сюда, иди сюда, иди сюда, тебе это ОБОЖАТЬ! Щепотка хлорной кислоты, немного кобальта, капелька перекиси водорода, СУПЕРРАЗОГРЕТОГО ДО ПЯТСОТ КЕЛЬВИНОВ, и...
[Она распыляет розовую смесь на вольфрамовый карбин]
Honey Lemon ТАДААА! Круто, правда?
Hiro Так... розово.
Honey Lemon А вот и самая лучшая чаасть!
[Она касается металла, и он рассыпается в облако розовой пыли]
Hiro [впечатлённо] Вау!
Honey Lemon Я ж говорила! Химическое разрушение металла!
Hiro На самом деле, если мы собираемся поймать этого парня, мне нужно прокачать всех вас.
Wasabi Прокачать кого?
Baymax Те, кто потерпел неудачу, нуждаются в поддержке друзей и близких.
Fred [с восторгом смеётся] О-о, да, мне нравится, куда это всё движется...
Wasabi Мы не можем пойти против этого парня! Мы же ботаны!
Honey Lemon Хиро, мы хотим помочь, но мы просто... мы.
Hiro Нет. Вы можете стать ГОРАЗДО больше!
Хиро [во время боя с ботом, озорно] Мегабот, уничтожь.
Hiro Профессор Каллахан, отпустите его! Разве этого хотела Абигейл?
Robert Callaghan [с болью и злостью] Абигейл больше нет!
Hiro Это ничего не изменит. Поверьте мне. Я знаю.
[выражение Каллахана смягчается, появляется сожаление]
Alistair Krei [испуганно] Послушай ребёнка, Каллахан. Пожалуйста, о-отпустите меня. Я отдам вам всё, что хотите!
Robert Callaghan [в ярости] Я хочу вернуть свою дочь!
Го Го [едем на Баймаксе с остальной командой] Отличный вид!
Васабии [riding on Baymax with the rest of the team] Да, если бы я не боялся высоты, мне бы это, наверное, понравилось. Но я боюсь высоты, так что не нравится!
Wasabi [видя знак «карантин» на заборе] Карантин? Вы вообще знаете, что значит карантин?
Baymax [объясняя] Карантин: принудительная изоляция, чтобы предотвратить заражение, которое может привести к травме или, в некоторых случаях, к смерти.
Wasabi О, и кстати, на этом знак череп. ЧЕРЕП!
Baymax [появляется за Хиро] Хиро?
Hiro [кричит, затем видит, кто это] Ты меня в ж**у напугал!
Baymax [трет руки] Мои руки оснащены дефибрилляторами.
[Он двигает руками в сторону Хиро]
Baymax Разряд.
Hiro [взволнованно] СТОП, СТОП, СТОП, СТОП! Это же просто выражение!
Honey Lemon Нет, не отталкивай нас, Хиро. Мы рядом, чтобы помочь.
Ringleader Заходят два робота; уходит один.
[первые реплики]
Ringleader Победитель — полный разгром! Ямааааа!
Yama Кто следующий? У кого хватит смелости выйти в ринг против Маленького Ямы...
Hiro Можно мне? У меня есть робот. Я сам его собрал.
Yama [громко смеётся]
Baymax Извините, сейчас немного выпущу пар.
Honey Lemon О, боже! Ты должно быть Хиро! Я о тебе столько наслышана!
7 Action Newscaster [за кадром] Сегодня продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий в штаб-квартире Krei Tech Industries. Поступает множество сообщений о группе неизвестных, которые предотвратили, возможно, крупную катастрофу. Весь город Сан-Франсокё задаётся вопросами: «Кто эти герои?» и «Где они сейчас?»
Newscrawl Всемирно известный робототехник доктор Роберт Каллахан задержан по подозрению в причастности к инциденту в Krei Tech. Личности маскированных спасителей пока неизвестны.
Hiro Всё кончено, Крей.
[Без маски Йокай встаёт и поворачивается к Хиро, показывая, что он Каллахан]
Hiro П-препод... профессор Каллахан?
[Васабии, Фред, ГоГо и Хани Лемон ахают]
Hiro Взрыв... Ты... Ты умер.
Robert Callaghan Нет. У меня были твои микробыты.
[в флэшбэке показывают, как Каллахан использует микробыты Хиро, чтобы защититься от огня ранее в фильме]
Hiro Но... Тадаши... Ты просто позволил ему погибнуть...
Robert Callaghan Отдай мне маску, Хиро.
Hiro Он туда пошёл и спас тебя...!
Robert Callaghan Вот в чём была его ошибка!
[Бэймакс подходит к Хиро, который чувствует предательство и злится]
Hiro Бэймакс... уничтожь.
Baymax Моя программа запрещает мне причинять вред человеку.
Hiro Больше нет.
[Хиро открывает картридж Бэймакса и вынимает чип с программой медпомощи Тадаши]
Baymax Хиро, это не то, что...
[Хиро ударяет кулаком по картриджу, оставляя в системе чип с разрушительной программой, делая Бэймакса рогом]
Hiro Делай, Бэймакс! Уничтожь его!
[Хиро и Тадаши выходят из полицейского участка после ареста]
Hiro Хиро, Тадаши: [со стыдом] Привет, тётя Касс.
Cass [обеспокоенно] Вы в порядке? Скажи, что вы в порядке!
Hiro Мы в порядке.
Tadashi Мы нормально.
Cass Вот и хорошо.
[Она хватает их за уши и тащит к машине]
Cass ДА О ЧЁМ ВЫ, ТУПИЦЫ, ДУМАЛИ?
Go Go ВЗЯЛА СЕБЯ В РУКИ!
[Разрушает башню из микроботов]
Хани Лемон [Впервые видя особняк Фредди] Фредди, это твой дом?
Го Го Я думала, ты живёшь под мостом.
Фред Ну, если уж совсем точно, он принадлежит моим родителям. Они сейчас на отдыхе на семейном острове. Нам тоже стоит как-нибудь съездить.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Скотт Эдсит
Скотт Эдсит
Scott Adsit
Райан Поттер
Райан Поттер
Ryan Potter
Джейми Чанг
Джейми Чанг
Jamie Chung
Дэймон Уайанс мл.
Дэймон Уайанс мл.
Damon Wayans Jr.
Дэниэл Хенни
Daniel Henney
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер
T.J. Miller
Дженезис Родригез
Дженезис Родригез
Genesis Rodriguez
Стэн Ли
Стэн Ли
Stan Lee
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Maya Rudolph
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Пол Бриггс
Пол Бриггс
Paul Briggs
