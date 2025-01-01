Fred[говорит в камеру]Хиро, если бы у меня сейчас могла быть любая суперспособность, я бы хотел пролезть через эту камеру и крепко тебя обнять.
ВасабіМой мозг ненавидит мои глаза за то, что они это видят.
[В сцене после титров Фред стоит перед семейным портретом]
FredПап, я просто хочу поделиться с тобой своими достижениями. Ты для меня очень много значишь, и, честно говоря, я всегда чувствовал дистанцию — ты всё время на семейном острове, а мне просто хочется, чтобы ты увидел, как-
[Фред прикасается к портрету, он открывается, показывая секретную комнату. Внутри большой компьютерный пульт, два комплекта супергеройских костюмов и множество разных гаджетов. Фред заходит в комнату и оглядывается. Он поднимает пару трусов]
Tadashi[понимает, что он врёт, раздражён]Ты же идёшь на бой роботов, правда?
Hiro[спокойно]В городе идёт бой! Если я сейчас уйду, успею!
[Он хватает своего боевого робота и начинает уходить. Тадаши хватает его и поворачивает обратно]
Tadashi[раздражённо]КОГДА ты уже начнёшь что-то делать с этим своим огромным мозгом?
HiroЧто? Пойти в колледж, как ты? Чтобы мне рассказывали то, что я и так знаю?
Tadashi[обижен словами Хиро]Невероятно.
Fred[поёт]Шесть отважных друзей, во главе с Фредом, их лидером, Фреед! Ангелы Фреда, мм-м-м! Ангелы Фреда, мм-м-м! Используют силу солнца с древним амулетом, что нашли на чердаке! Ммм-м-м! Амулет зелёный! Ммм-м-м! Наверное, изумруд...
Honey LemonО, боже! Ты должно быть Хиро! Я о тебе столько наслышана!
7 Action Newscaster[за кадром] Сегодня продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий в штаб-квартире Krei Tech Industries. Поступает множество сообщений о группе неизвестных, которые предотвратили, возможно, крупную катастрофу. Весь город Сан-Франсокё задаётся вопросами: «Кто эти герои?» и «Где они сейчас?»
NewscrawlВсемирно известный робототехник доктор Роберт Каллахан задержан по подозрению в причастности к инциденту в Krei Tech. Личности маскированных спасителей пока неизвестны.